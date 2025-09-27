Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2939188
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Politics: भाजपा और जदयू में सीटों को लेकर कोई टकराव नहीं: केसी त्यागी

Bihar Politics: केसी त्यागी ने जदयू और भाजपा के बीच सीट बंटवारे की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि 2005 से जदयू और भाजपा लोकसभा व विधानसभा चुनावों में एकसाथ चुनाव लड़ते आ रहे हैं. उन्होंने लेह में चल रहें विवादों पर भी अपने विचार रखें.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 27, 2025, 07:44 PM IST

Trending Photos

जनता दल यूनाइटेड, वरिष्ठ नेता केसी त्यागी
जनता दल यूनाइटेड, वरिष्ठ नेता केसी त्यागी

Bihar Politics:  जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे पर जदयू और भाजपा के बीच तनाव की अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया. त्यागी ने स्पष्ट किया कि सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों दलों में कोई टकराव नहीं है.

उन्होंने कहा कि 2005 से जदयू और भाजपा लोकसभा व विधानसभा चुनावों में एकसाथ चुनाव लड़ते आ रहे हैं. मनमुटाव का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है. उन्होंने कहा कि एनडीए में कुछ नई पार्टियां शामिल हुई हैं, जैसे रामविलास पासवान की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी. उन्होंने कहा कि इन पार्टियों के साथ सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बातचीत चल रही है.

ये भी पढ़ें: बरेली हिंसा पर गरमाई बिहार की सियासत, 'आई लव मोहम्मद' विवाद बना चुनावी मुद्दा

Add Zee News as a Preferred Source

बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के मुख्य भूमिका में होने की अटकलों पर त्यागी ने कहा कि भाजपा की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है. पिछले चुनाव की स्थिति इस बार भी बरकरार रहेगी. 'आई लव मुहम्मद' नारे पर उठे विवाद पर त्यागी ने कहा कि मैं इस नारे का विरोधी नहीं हूं. संविधान सभी को अपने धर्म के प्रचार-प्रसार की इजाजत देता है, लेकिन मैं हिंसा और कानून तोड़ने के पक्ष में नहीं हूं. उन्होंने कहा कि अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेगा तो प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा.

लेह में हाल के घटनाक्रमों पर त्यागी ने कहा कि लेह में सब कुछ सामान्य नहीं है. वहां हुई हिंसा का कोई समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन वहां के नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत जरूर होनी चाहिए.

बता दें कि लेह हिंसा के तीन दिन बाद 26 सितंबर को पुलिस ने शुक्रवार को पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया. उन पर हिंसा भड़काने का आरोप है. हालात के मद्देनजर इंटरनेट सेवा को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया है. लेह पुलिस के मुताबिक 24 सितंबर को प्रदर्शनकारियों को हिंसा के लिए उकसाने के आरोप में पुलिस ने सोनम वांगचुक के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की थीं, जिसके बाद उन्हें शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

# Bihar newsBihar chunav 2025

Trending news

Bhojpuri Actress Amrapali Dubey
Bhojpuri Actress Amrapali Dubey: 'जूम जूम' गाने पर जमकर थिरकीं आम्रपाली दुबे
# Bihar news
भाजपा और जदयू में सीटों को लेकर कोई टकराव नहीं: केसी त्यागी
Maharaj Chandravijay Singh
डुमरांव महाराज चंद्रविजय सिंह का निधन, दिल्ली के अपोलो अस्पताल में ली अंतिम सांस
Akshara Singh
डांडिया नाइट में अक्षरा सिंह ने बिखेरा जलवा, लुक देख फिदा हुए फैंस
Hemant Soren
हेमंत सोरेन ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर केंद्र को दी चेतावनी!
Bihar News
RJD के M-Y समीकरण को झटका, गुलाम रसूल बलियावी के सामने 250 मुस्लिम JDU में हुए शामिल
Narendra Modi
SSB 65 वीं बटालियन मुख्यालय में स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार कार्यक्रम की शुरुआत
Jehanabad news
जहानाबाद नगर परिषद में भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग
Bagaha News
19 साल से खुले आसमान तले पढ़ाई करने को मजबूर हैं बगहा के मासूम बच्चे
Bagaha News
19 साल से खुले आसमान तले पढ़ाई करने को मजबूर हैं बगहा के मासूम बच्चे
;