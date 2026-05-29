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बीजेपी ने बिहार में किया टीम संजय सरावगी का ऐलान
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5 महामंत्री, 14 उपाध्यक्ष और 14 लोगों को प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी, बीजेपी ने बिहार में किया टीम संजय सरावगी का ऐलान

भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. टीम में 14 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं. 5 नेताओं को महामंत्री पद का दायित्व दिया गया है. 14 लोगों को प्रदेश मंत्री का पदभार सौंपा गया है. त्रिविक्रम नारायण सिंह को प्रदेश कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है तो राजेश सिन्हा और अंकुर गुप्ता को सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है. अक्षय कुमार को प्रदेश मुख्यालय का प्रभारी बनाया गया है तो विनय केसरी को कार्यालय मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है. बिहार बीजेपी के एक्स हैंडल से दी गई जानकारी में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जी के निर्देशानुसार प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा की जाती है. सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं!

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