Bihar Politics: कौन हैं विजय शर्मा और हर्ष मल्होत्रा, जिनको BJP ने बिहार में राज्यसभा चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी?

Bihar Rajya Sabha Chunav 2026: बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है. यहां 5 सीटों के लिए चुनाव होने हैं. इसमें से चार सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित है, जबकि 5वीं सीट के लिए जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है. इस एक सीट का फैसला ऐसे विधायकों (AIMIM और BSP) को करना है, जो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं. पांचवीं सीट जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है और अपने दो दिग्गज नेताओं को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है.

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह की तरफ से इसको लेकर प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने राज्यसभा चुनाव को लेकर विभिन्न राज्यों के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक की नियुक्ति की है. भगवा पार्टी ने बिहार के लिए छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और भारत सरकार के केंद्रीय राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा को बिहार का केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है.

विजय शर्मा के बारे में जानें

छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा की गिनती छत्तीसगढ़ बीजेपी के तेज-तर्रार और जमीन पर काम करने वाले नेताओं में होती है. उनकी पहचान कार्यकर्ताओं के लिए सुलभ, जमीनी नेता की है. 50 साल के विजय शर्मा बीजेपी के जिलाध्यक्ष और जिलाध्यक्ष भी रहे हैं. इस समय उनके पास प्रदेश संगठन में महामंत्री की जिम्मेदारी भी है. 2023 में वह पहली बार अपना विधानसभा चुनाव जीते थे और पार्टी ने उन्हें सीधे डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी सौंप दी थी.

कौन हैं हर्ष मल्होत्रा?

पूर्वी दिल्ली सीट से लोकसभा चुनाव जीतने वाले हर्ष मल्होत्रा को पीएम मोदी ने अपनी सरकार में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी है. उनके पास कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अलावा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी है. हर्ष मल्होत्रा के पास भी संगठन में काम करने का अच्छा-खासा अनुभव है. वह निगम पार्षद से लेकर केंद्रीय मंत्री तक का सफर तय किया है. पार्टी उनके अनुभव का फायदा बिहार के राज्यसभा चुनाव में लेने की कोशिश कर रही है.