Bihar Chunav 2025: BJP ने धर्मेंद्र प्रधान को बनाया बिहार चुनाव प्रभारी, केशव प्रसाद मौर्य और सीआर पाटिल को भी बड़ी जिम्मेदारी

Bihar Assembly Election 2025: केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बिहार चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है. वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है. इसके अलावा बैजयंत पांडा को तमिलनाडु का चुनाव प्रभारी बनाया गया है. तो वहीं भूपेंद्र यादव को पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अब एक्शन मोड में आ चुकी है. पार्टी ने बिहार में कमल खिलाने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सौंपते हुए उन्हें बिहार चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया है. धर्मेंद्र प्रधान की टीम में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल को शामिल किया गया है. दोनों नेता सह चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं. पार्टी ने बिहार के अलावा तमिनलाडु समेत कई राज्यों के लिए चुनाव प्रभारी की नियुक्ति की है. बैजयंत पांडा को तमिलनाडु का चुनाव प्रभारी बनाया गया है. तो वहीं भूपेंद्र यादव को पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है. 

बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, चुनाव आयोग का डेलिगेशन अक्टूबर के पहले सप्ताह में बिहार का दौरा करेगा और चुनावी तैयारियों का जायजा लेगा. इलेक्शन कमीशन के डेलिगेशन के वापस लौटते ही किसी भी दिन बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा. इससे पहले निर्वाचन आयोग ने बिहार सरकार के मुख्य सचिव और बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर से अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के आदेश दिए हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

निर्वाचन आयोग ने अपने पत्र में लिखा कि पिछले तीन वर्ष से अधिक समय से एक ही स्थान पर तैनात अधिकारियों के स्थानांतरण के आदेश दिए हैं और इस कार्रवाई की रिपोर्ट 6 अक्टूबर तक मांगी है. आयोग ने साफ कहा है कि चुनाव कार्य से जुड़ा कोई भी अधिकारी अपने गृह जिला में पदस्थापित नहीं रहेगा. इसके अलावा जो अधिकारी किसी जिले में तीन-चार साल से पदस्थापित हैं, उनका ट्रांसफर करने के निर्देश दिए गए हैं.

