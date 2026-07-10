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बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक बंटी नहीं लड़ेंगे बांकीपुर उपचुनाव, नामांकन लिया वापस

Bankipur assembly by-election: बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक बंटी नहीं लड़ेंगे बांकीपुर उपचुनाव, नामांकन लिया वापस. उन्होंने कहा पारिवारिक कामों की वजह से ये मैंने फैसला लिया है.

Edited By:Shailendra Reported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 10, 2026, 05:50 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 05:50 PM IST
बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक बंटी नहीं लड़ेंगे बांकीपुर उपचुनाव, नामांकन लिया वापस
Image Credit: बिहार की खबरें (File Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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