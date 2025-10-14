BJP 1st Candidate List: तमगा ब्राह्मणों की पार्टी का और मौका केवल 7 पंडितों को, 15 राजपूत और 11 भूमिहार ठोकेंगे ताल

BJP 1st Candidate List: भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली सूची मंगलवार को जारी कर दी है. पार्टी ने अपने दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को पहली सूची में जगह दी है. सूची में 71 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं. इस सूची में 9 महिलाओं के अलावा 17 ओबीसी, 11 अति पिछड़ा और एससी-एसटी समाज के 6 उम्मीदवारों को जगह दी गई है. 50 प्रतिशत से ज्यादा टिकट दलित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा एवं महिला समाज को दिया गया है. सवर्णों की बात करें तो भाजपा ने 7 ब्राह्मण, 11 भूमिहार और 15 राजपूतों को मौका दिया है. कायस्थ और मारवाड़ी समाज के लोगों को भी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है. बता दें कि भाजपा ने कुम्हरार, पटना साहिब, राजनगर और औरंगाबाद की कुछ सीटों पर नए चेहरे दिए हैं.

बिहार में भूमिहारों को यही बात खल जाती है कि भाजपा उनसे अधिक राजपूतों को तरजीह देती है. चुनावों के ऐलान से पहले भूमिहार समाज के कई फेसबुक पेजों पर इस तरह के संदेश चल रहे थे कि राजपूतों की तुलना में भूमिहारों को कम प्राथमिकता दी जाती है, जबकि भाजपा का सबसे सॉलिड वोटबैंक भूमिहार ही हैं. भूमिहार समाज की एक टीस यह है कि उनकी आबादी और राजपूतों की आबादी में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है. फिर भी राजपूतों की तुलना में उनसे दोयम व्यवहार किया जाता है.

बता दें कि बिहार में जातीय गणना के अनुसार राजपूतों की संख्या कुल जनसंख्या का 3.45 प्रतिशत है तो भूमिहारों की 2.86 प्रतिशत. फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटों का अंतर पैदा कर दिया. 3.45 प्रतिशत आबादी वाले राजपूतों को 15 तो 2.86 प्रतिशत की आबादी वाले भूमिहारों को केवल 11 सीटों पर मौका दिया गया है. मात्र .59 प्रतिशत के अंतर पर भाजपा ने 4 सीटों का अंतर कर दिया है.

बिहार में ब्राह्मणों की संख्या राजपूतों से ज्यादा है. 3.66 प्रतिशत वाली ब्राह्मण जनसंख्या को पहली सूची में केवल 7 सीटें दी गई हैं. सूची के हिसाब से भूमिहारों से भी बड़ा दर्द तो ब्राह्मणों का है. सालों भर गाली खाने और ब्राह्मणों की पार्टी कहे जाने के बाद भी इस जाति को कम से कम पहली लिस्ट में उपेक्षित किया गया है. बाकी 71 में से 9 सीट महिलाओं के लिए भी कुछ खास उत्साहजनक नंबर नहीं है.