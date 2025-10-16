BJP Candidates List: बीजेपी के 101 उम्मीदवारों में एक भी मुस्लिम नहीं, PM मोदी के 'साइलेंट वोटर' को सिर्फ 12 सीटें

BJP Caididates List: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने कोटे की सभी 101 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं. पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में 71 उम्मीदवारों के नाम जारी किए थे. वहीं दूसरी लिस्ट में 12 और तीसरी लिस्ट में 18 कैंडिडेट के नाम जारी किए गए. पार्टी ने इस बार एक भी मुस्लिम नेता को टिकट नहीं दिया है, जबकि सियासी गलियारों में पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन को टिकट मिलने की अटकलें लगाई जा रही थीं. कयास लगाए जा रहे थे कि शाहनवाज हुसैन को पार्टी किशनगंज जिले की किसी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बना सकती है. वहीं दूसरी ओर पार्टी ने पीएम मोदी के 'साइलेंट वोटर' यानी आधी आबादी को सिर्फ 12 सीटें दी हैं.

रेणु देवी-मैथिली ठाकुर सहित इनको मिला टिकट

बीजेपी ने अपने हिस्से की 101 सीटों में से 12 सीटों पर महिला उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है. बेतिया से रेणु देवी, परिहार से गायत्री देवी, किशनगंज से स्वीटी सिंह, प्राणपुर से निशा सिंह, कोढ़ा से कविता देवी, औराई से रमा निषाद, वरसालीगंज से अरुणा देवी, जमुई से श्रेयसी सिंह, अलीनगर से मैथिली ठाकुर, छपरा से छोटी कुमारी और कोचाधामन से वीणा देवी के साथ मोहनिया से संगीता कुमारी को टिकट मिला है. बता दें कि संगीता कुमारी हाल ही में राजद छोड़कर बीजेपी में आई हैं.

तेजस्वी के खिलाफ सतीश यादव पर भरोसा

वहीं पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर सीट से अपने दिग्गज नेता सतीश यादव को मैदान में उतारा है. तीसरी लिस्ट में उनका नाम घोषित किया गया. बता दें कि सतीश यादव इससे पहले तेजस्वी यादव की मां और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को शिकस्त दे चुके हैं. पार्टी को उम्मीद है कि वह राघोपुर में तेजस्वी यादव को भी हराने में कामयाब होंगे. वहीं तीसरी लिस्ट में आरजेडी से बीजेपी में शामिल हुए भरत बिंद और संगीता कुमारी को भी टिकट दिया गया है.

