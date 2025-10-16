BJP Candidates List: बीजेपी के 101 उम्मीदवारों में एक भी मुस्लिम नहीं, PM मोदी के 'साइलेंट वोटर' को सिर्फ 12 सीटें

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने कोटे की सभी 101 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं. पार्टी ने इस बार एक भी मुस्लिम नेता को टिकट नहीं दिया है. वहीं आधी आबादी को सिर्फ 12 सीटें मिली हैं.
Trending Photos
BJP Caididates List: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने कोटे की सभी 101 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं. पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में 71 उम्मीदवारों के नाम जारी किए थे. वहीं दूसरी लिस्ट में 12 और तीसरी लिस्ट में 18 कैंडिडेट के नाम जारी किए गए. पार्टी ने इस बार एक भी मुस्लिम नेता को टिकट नहीं दिया है, जबकि सियासी गलियारों में पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन को टिकट मिलने की अटकलें लगाई जा रही थीं. कयास लगाए जा रहे थे कि शाहनवाज हुसैन को पार्टी किशनगंज जिले की किसी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बना सकती है. वहीं दूसरी ओर पार्टी ने पीएम मोदी के 'साइलेंट वोटर' यानी आधी आबादी को सिर्फ 12 सीटें दी हैं.
बिहार चुनाव से जुड़ी सारी खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
रेणु देवी-मैथिली ठाकुर सहित इनको मिला टिकट
बीजेपी ने अपने हिस्से की 101 सीटों में से 12 सीटों पर महिला उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है. बेतिया से रेणु देवी, परिहार से गायत्री देवी, किशनगंज से स्वीटी सिंह, प्राणपुर से निशा सिंह, कोढ़ा से कविता देवी, औराई से रमा निषाद, वरसालीगंज से अरुणा देवी, जमुई से श्रेयसी सिंह, अलीनगर से मैथिली ठाकुर, छपरा से छोटी कुमारी और कोचाधामन से वीणा देवी के साथ मोहनिया से संगीता कुमारी को टिकट मिला है. बता दें कि संगीता कुमारी हाल ही में राजद छोड़कर बीजेपी में आई हैं.
ये भी पढ़ें- बीजेपी की सीट पर अब नीतीश का प्रत्याशी, JDU ने काट दिया विधायक पवन यादव का टिकट
तेजस्वी के खिलाफ सतीश यादव पर भरोसा
वहीं पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर सीट से अपने दिग्गज नेता सतीश यादव को मैदान में उतारा है. तीसरी लिस्ट में उनका नाम घोषित किया गया. बता दें कि सतीश यादव इससे पहले तेजस्वी यादव की मां और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को शिकस्त दे चुके हैं. पार्टी को उम्मीद है कि वह राघोपुर में तेजस्वी यादव को भी हराने में कामयाब होंगे. वहीं तीसरी लिस्ट में आरजेडी से बीजेपी में शामिल हुए भरत बिंद और संगीता कुमारी को भी टिकट दिया गया है.
बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!