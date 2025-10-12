Advertisement
BJP Candidates List: जेपी नड्डा के घर मैराथन बैठक में तय हुई BJP की पहली लिस्ट, 80 फीसदी विधायकों को फिर मिलेगा टिकट

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: टिकट वितरण के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर आज (शनिवार, 12 अक्टूबर) 8 घंटे तक मैराथन बैठक चली. बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे. दूसरी ओर एनडीए में सीट शेयरिंग का हल निकालने की कोशिशें भी जारी हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान होने के साथ बीजेपी की पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Oct 12, 2025, 04:15 PM IST

बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल!
बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल!

BJP Candidates List: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर बैठकों का दौर जारी है. इस बीच बीजेपी ने अपने कैंडिडेट की पहली लिस्ट भी तैयार कर ली है. टिकट वितरण के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर आज (शनिवार, 12 अक्टूबर) 8 घंटे तक मैराथन बैठक चली. बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, संगठन महामंत्री बीएल संतोष, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के अलावा   तमाम बड़े नेता मौजूद रहे. जानकारी के मुताबिरक, इस बैठक में पार्टी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट लगभग पक्की हो चुकी है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान होने के साथ बीजेपी की पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी. पार्टी ने इस बार 80 फीसदी विधायकों को फिर से मैदान में उतारने का फैसला लिया है.

खबर अपडेट हो रही है...

BJP candidates listbihar chunav 2025

