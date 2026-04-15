Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3179398
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

देश के कितने राज्यों में बीजेपी के सीएम, जानिए कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी

BJP Politics: बिहार की राजनीति में आज का दिन ऐतिहासिक है. जब राज्य में भारतीय जनता पार्टी का अपना सीएम होगा. इस पल का इंतजार बीजेपी को कई सालों से था, जो बुधवार को पूरा हो गया. बीजेपी नेता सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगे.

 

Written By  Shailendra |Last Updated: Apr 15, 2026, 11:18 AM IST

Trending Photos

देश के कितने राज्यों में बीजेपी के सीएम, जानिए कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी
देश के कितने राज्यों में बीजेपी के सीएम, जानिए कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी

BJP Chief Minister: भारतीय जनता प्रार्टी का देश के कई राज्यों में शासन कर रही है. कुछ राज्यों में गठबंधन के जरिए सरकार में है, तो कुछ राज्यों में अपने दम पर सत्ता को संचालित कर रही है. देश के 15 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के मुख्यमंत्री शासन कर रहे हैं. हाल ही में बिहार में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद अब 16 राज्य हो गया, जहां बीजेपी का सीएम होगा. चलिए जानते हैं किस-किस राज्य में बीजेपी का अपना सीएम हैं और सम्राट चौधरी का नंबर कौन सा है.

बीजेपी शासित मुख्य राज्यों की लिस्ट, यहां देखें
1. हरियाणा: नायब सिंह सैनी
2. दिल्ली: रेखा गुप्ता
3. राजस्थान: भजन लाल शर्मा
4. गुजरात-भूपेंद्र भाई पटेल
5. महाराष्ट्र: देवेंद्र फडणवीस
6. गोवा: प्रमोद सावंत
7. छत्तीसगढ़: विष्णु देव साय
8. मध्य प्रदेश: मोहन यादव
9. ओडिशा: मोहन चरण माझी
10. उत्तर प्रदेश: योगी आदित्यनाथ 
11. उत्तराखंड: पुष्कर सिंह धामी
12. असम: हिमंत बिस्वा सरमा
13. अरुणाचल प्रदेश: पेमा खांडू
14. त्रिपुरा: माणिक साहा
15. मणिपुर: युमनाम खेमचंद सिंह
16. बिहार: सम्राट चौधरी

यह भी पढ़ें: Bihar Politics: भंग हुई नीतीश कैबिनेट,सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण के लिए 20 अफसर तैनात

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

BJP CMBihar News

Trending news

BJP CM
देश के कितने राज्यों में BJP के CM,जानिए कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी
Samrat Chaudhary
सम्राट चौधरी ने ली बिहार के सीएम पद की शपथ, भारत के मैप पर बढ़ा बीजेपी का आकार
Samrat Choudhary
मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, डिप्टी CM , गृह मंत्री और अब CM; BJP में आते ही छा गए सम्राट
Begusarai News
पुलिस की बड़ी कार्रवाई: आलू की आड़ में छिपाई गई 1 करोड़ की विदेशी शराब बरामद
Jharkhand news
बिहार में बीजेपी का सपना साकार, झारखंड में जश्न, सियासत भी धुआंधार
Jharkhand news
बिहार में बीजेपी का सपना साकार, झारखंड में जश्न, सियासत भी धुआंधार
Samrat Choudhary
सम्राट चौधरी के सामने हिमंता बिस्वा सरमा की तरह खुद को साबित करने की चुनौती
Samrat Chaudhary
नीतीश की विरासत को संभालना आसान नहीं, फिर भी सम्राट के सामने है पूरा आसमां
Samrat Choudhary
बचपन में अच्छी क्रिकेट खेलते थे, गांववालों ने कहा- 'बातों के पक्के हैं सम्राट चौधरी'
Jharkhand news
सिमरिया में चला बुलडोजर, अवैध निर्माण ध्वस्त कर सड़क को कराया अतिक्रमण मुक्त