देश के कितने राज्यों में बीजेपी के सीएम, जानिए कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी

BJP Chief Minister: भारतीय जनता प्रार्टी का देश के कई राज्यों में शासन कर रही है. कुछ राज्यों में गठबंधन के जरिए सरकार में है, तो कुछ राज्यों में अपने दम पर सत्ता को संचालित कर रही है. देश के 15 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के मुख्यमंत्री शासन कर रहे हैं. हाल ही में बिहार में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद अब 16 राज्य हो गया, जहां बीजेपी का सीएम होगा. चलिए जानते हैं किस-किस राज्य में बीजेपी का अपना सीएम हैं और सम्राट चौधरी का नंबर कौन सा है.

बीजेपी शासित मुख्य राज्यों की लिस्ट, यहां देखें

1. हरियाणा: नायब सिंह सैनी

2. दिल्ली: रेखा गुप्ता

3. राजस्थान: भजन लाल शर्मा

4. गुजरात-भूपेंद्र भाई पटेल

5. महाराष्ट्र: देवेंद्र फडणवीस

6. गोवा: प्रमोद सावंत

7. छत्तीसगढ़: विष्णु देव साय

8. मध्य प्रदेश: मोहन यादव

9. ओडिशा: मोहन चरण माझी

10. उत्तर प्रदेश: योगी आदित्यनाथ

11. उत्तराखंड: पुष्कर सिंह धामी

12. असम: हिमंत बिस्वा सरमा

13. अरुणाचल प्रदेश: पेमा खांडू

14. त्रिपुरा: माणिक साहा

15. मणिपुर: युमनाम खेमचंद सिंह

16. बिहार: सम्राट चौधरी

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