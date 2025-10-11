Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2956989
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

BJP Candidate List: मंत्री रेणु देवी, रश्मि वर्मा और मिश्रा लाल यादव समेत कई सिटिंग विधायकों का टिकट कटा- सूत्र

BJP Many MLAs Ticket Cut: सूत्रों के अनुसार, बीजेपी ने इस बार बिहार की पूर्व डिप्टी सीएम और मौजूदा सरकार में मंत्री रेणु देवी का टिकट काट दिया है. इसके अलावा विधायक मिश्री लाल यादव और विधायक रश्मि वर्मा का टिकट भी कट गया है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 11, 2025, 10:53 AM IST

Trending Photos

मंत्री रेणु देवी
मंत्री रेणु देवी

BJP Candidate List Final: बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी में कैंडिडेट की लिस्ट के लिए पटना से दिल्ली तक मंथन चल रहा है. टिकट वितरण को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज (शनिवार, 11 अक्टूबर) बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक बुलाई है. इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के अलावा कई नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं. इस बीच जानकारी मिल रही है कि पार्टी की पहली लिस्ट तैयार हो गई है. इस बार पार्टी ने कई सिटिंग विधायकों का टिकट काट दिया है. जिन विधायकों का टिकट कटा है, उनमें पूर्व डिप्टी सीएम और मौजूदा मंत्री रेणु देवी का नाम भी शामिल है.

सूत्रों के अनुसार, पार्टी ने मंत्री रेणु देवी, विधायक मिश्री लाल यादव और विधायक रश्मि वर्मा समेत कई सिटिंग विधायकों का टिकट काट दिया है. वहीं टिकट कटने से नाराज होकर मिश्री लाल यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने कहा मैंने आज बड़ा निर्णय लिया है. अब बीजेपी में बने रहना कहीं से उचित नहीं लग रहा है. मैं बिहार बीजेपी के अध्यक्ष को इस्तीफा देता हूं. मिश्रा लाल यादव ने आगे कहा कि मेरे कारण अलीनगर में पहली बार एनडीए जीता था. अब मैं बीजेपी से इस्तीफा देता हूं. 

ये भी पढ़ें- महागठबंधन में सीट शेयरिंग में देरी से CPM का सब्र का बांध टूटा, कर दिया ये बड़ा ऐलान

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने पार्टी पर दलित और पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगाया है. मिश्री लाल यादव ने कहा मैंने दलित यादव परिवार में जन्म लिया और जीवन में काफी संघर्ष  किया. ग्राम पंचायत का मुखिया बना. वहां से चलकर दरभंगा जिले से दो बार एमएलसी रहा. वर्तमान में मैं अलीनगर से विधायक हूं. मैं गरीबों की इज्जत की रक्षा करता रहा और आज भी उसी विचारधारा की मानता हूं. मैं सेक्युलर और सोशलिस्ट हू. 5 साल तक मैं एमएलए रहा हूं.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025Minister Renu Devi

Trending news

bihar chunav 2025
भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह नहीं लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव, किया ऐलान
patna news
मध्यप्रदेश के बाद अब पटना में प्रतिबंधित कप सिरप बरामद, उत्पाद विभाग की बड़ी करवाई
bihar chunav 2025
मंत्री रेणु देवी, रश्मि वर्मा और मिश्रा लाल यादव समेत कई BJP विधायकों का टिकट कटा!
bihar chunav 2025
उपेंद्र कुशवाहा ने NDA सीट शेयरिंग का फंसाया पेंच, लिखा- 'इंतजार कीजिए...!'
Bihar News
करवा चौथ पर पति ने नहीं दिया 500 रुपए तो पत्नी ने खा लिया जहर, हालत नाजुक
patna news
आधार कार्ड अपडेट कराना है तो जीपीओ में रात बिताओ! सुविधा के नाम पर लंबी लाइन
bihar chunav 2025
शिवहर विधायक चेतन आनंद ने अपने विधायक पद से दिया इस्तीफा, आज ज्वाइन कर सकते हैं JDU
Latehar News
मजदूर से मालकिन बनीं लातेहार की महिलाएं, स्वयं सहायता समूह ने बदली गांव की तकदीर
bihar chunav 2025
प्रशांत किशोर को बड़ा झटका, जन सुराज नेता उज्ज्वल सिंह गिरफ्तार
bihar chunav 2025
महागठबंधन में सीट शेयरिंग में देरी से CPM का सब्र का बांध टूटा, कर दिया ये बड़ा ऐलान