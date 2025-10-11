BJP Candidate List: मंत्री रेणु देवी, रश्मि वर्मा और मिश्रा लाल यादव समेत कई सिटिंग विधायकों का टिकट कटा- सूत्र

BJP Candidate List Final: बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी में कैंडिडेट की लिस्ट के लिए पटना से दिल्ली तक मंथन चल रहा है. टिकट वितरण को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज (शनिवार, 11 अक्टूबर) बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक बुलाई है. इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के अलावा कई नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं. इस बीच जानकारी मिल रही है कि पार्टी की पहली लिस्ट तैयार हो गई है. इस बार पार्टी ने कई सिटिंग विधायकों का टिकट काट दिया है. जिन विधायकों का टिकट कटा है, उनमें पूर्व डिप्टी सीएम और मौजूदा मंत्री रेणु देवी का नाम भी शामिल है.

सूत्रों के अनुसार, पार्टी ने मंत्री रेणु देवी, विधायक मिश्री लाल यादव और विधायक रश्मि वर्मा समेत कई सिटिंग विधायकों का टिकट काट दिया है. वहीं टिकट कटने से नाराज होकर मिश्री लाल यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने कहा मैंने आज बड़ा निर्णय लिया है. अब बीजेपी में बने रहना कहीं से उचित नहीं लग रहा है. मैं बिहार बीजेपी के अध्यक्ष को इस्तीफा देता हूं. मिश्रा लाल यादव ने आगे कहा कि मेरे कारण अलीनगर में पहली बार एनडीए जीता था. अब मैं बीजेपी से इस्तीफा देता हूं.

उन्होंने पार्टी पर दलित और पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगाया है. मिश्री लाल यादव ने कहा मैंने दलित यादव परिवार में जन्म लिया और जीवन में काफी संघर्ष किया. ग्राम पंचायत का मुखिया बना. वहां से चलकर दरभंगा जिले से दो बार एमएलसी रहा. वर्तमान में मैं अलीनगर से विधायक हूं. मैं गरीबों की इज्जत की रक्षा करता रहा और आज भी उसी विचारधारा की मानता हूं. मैं सेक्युलर और सोशलिस्ट हू. 5 साल तक मैं एमएलए रहा हूं.

