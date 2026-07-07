बांकीपुर उपचुनाव: BJP ने अभिषेक कुमार को बनाया उम्मीदवार, नितिन नवीन के हैं बेहद करीबी

राज्य चुनें
बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का 7 जुलाई, 2026 दिन मंगलवार को ऐलान कर दिया है. केंद्रीय चुनाव समिति की मुहर के बाद बीजेपी ने युवा नेता अभिषेक कुमार उर्फ 'बंटी' को अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया है. अभिषेक कुमार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस सीट से पूर्व विधायक नितिन नवीन का बेहद करीबी माना जाता है.
सूत्रों के मुताबिक, नितिन नवीन की पसंद पर ही बीजेपी ने उनके नाम को हरी झंडी दी है. उन्होंने अभिषेक कुमार को पहले ही चुनावी तैयारियों में जुटने का इशारा कर दिया था. दरअसल, बांकीपुर विधानसभा सीट कायस्थ बहुल मानी जाती है. अभिषेक कुमार इसी समाज से आते हैं, जिससे बीजेपी ने अपना कोर वोट बैंक मजबूत रखने की रणनीति बनाई है.
कौन हैं अभिषेक कुमार?
अभिषेक कोई नए नेता नहीं हैं, बल्कि बीजेपी की युवा विंग (BJYM) के उपाध्यक्ष हैं. वे पटना महानगर युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं. वह 2 बार मंडल अध्यक्ष और मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं. कायस्थ समाज के सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं.
रिपोर्ट: रिषभ राय