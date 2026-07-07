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बांकीपुर उपचुनाव: BJP ने अभिषेक कुमार को बनाया उम्मीदवार, नितिन नवीन के हैं बेहद करीबी

Bankipur Assembly By-Election: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है. बीजेपी ने युवा नेता अभिषेक कुमार उर्फ 'बंटी' को अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया है.

Edited By:Shailendra
Published: Jul 07, 2026, 07:17 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 07:32 PM IST
बांकीपुर उपचुनाव: BJP ने अभिषेक कुमार को बनाया उम्मीदवार, नितिन नवीन के हैं बेहद करीबी
Image Credit: (File Photo) बांकीपुर उपचुनाव: BJP ने अभिषेक कुमार को बनाया उम्मीदवारSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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