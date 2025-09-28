Bihar Election: बीजेपी ने बनाई दिग्गजों की फौज! 45 सदस्यीय अभियान समिति की घोषणा, देखें पूरी लिस्ट

BJP Election Campaign Committee: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपनी 45 सदस्यीय चुनाव अभियान समिति की घोषणा कर दी है, जिसमें कई बड़े और दिग्गज नेताओं को शामिल किया गया है.
Bihar News: आगामी बिहार विधानसभा चुनाव-2025 की तैयारियों के बीच बीजेपी ने 27 सितंबर, 2025 दिन रविवार को अपनी 'चुनाव अभियान समिति' की घोषणा कर दी है. पार्टी ने अनुभवी और युवा चेहरों को साधते हुए 45 सदस्यीय इस समिति का गठन किया है, जिस पर चुनाव प्रचार और रणनीति को जमीन पर उतारने की अहम जिम्मेदारी होगी.
45 सदस्यीय इस महत्वपूर्ण समिति में बिहार बीजेपी के कई कद्दावर नेताओं को शामिल किया गया है. बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को भी जगह दी गई है.
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, रविशंकर प्रसाद, मंगल पाण्डेय, गोपालजी ठाकुर, डॉ. संजय जायसवाल, अश्विनी कुमार चौबे, सैयद शाहनवाज हुसैन, रेणु देवी, डॉ. प्रेम कुमार समेत कुल 45 प्रमुख नेताओं को जगह मिली है.
गोपालजी ठाकुर, सैयद शाहनवाज हुसैन, डॉ. प्रेम कुमार, रेणु देवी, जनक राम, अश्विनी कुमार चौबे, गोपाल नारायण सिंह, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, विवेक ठाकुर, ऋतुराज सिन्हा और हरि सहनी को भी तरजीह दी गई है.
