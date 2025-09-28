Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2939764
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Election: बीजेपी ने बनाई दिग्गजों की फौज! 45 सदस्यीय अभियान समिति की घोषणा, देखें पूरी लिस्ट

BJP Election Campaign Committee: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपनी 45 सदस्यीय चुनाव अभियान समिति की घोषणा कर दी है, जिसमें कई बड़े और दिग्गज नेताओं को शामिल किया गया है.

 

Written By  Shailendra |Last Updated: Sep 28, 2025, 12:28 PM IST

Trending Photos

बीजेपी ने 45 सदस्यीय चुनाव अभियान समिति का किया ऐलान (File Photo)
बीजेपी ने 45 सदस्यीय चुनाव अभियान समिति का किया ऐलान (File Photo)

Bihar News: आगामी बिहार विधानसभा चुनाव-2025 की तैयारियों के बीच बीजेपी ने 27 सितंबर, 2025 दिन रविवार को अपनी 'चुनाव अभियान समिति' की घोषणा कर दी है. पार्टी ने अनुभवी और युवा चेहरों को साधते हुए 45 सदस्यीय इस समिति का गठन किया है, जिस पर चुनाव प्रचार और रणनीति को जमीन पर उतारने की अहम जिम्मेदारी होगी.

45 सदस्यीय इस महत्वपूर्ण समिति में बिहार बीजेपी के कई कद्दावर नेताओं को शामिल किया गया है. बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को भी जगह दी गई है.

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, रविशंकर प्रसाद, मंगल पाण्डेय, गोपालजी ठाकुर, डॉ. संजय जायसवाल, अश्विनी कुमार चौबे, सैयद शाहनवाज हुसैन, रेणु देवी, डॉ. प्रेम कुमार समेत कुल 45 प्रमुख नेताओं को जगह मिली है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: खुश हो जाइए गोपालगंज वासियों! CM नीतीश आज देंगे 158 योजनाओं का तोहफा

गोपालजी ठाकुर, सैयद शाहनवाज हुसैन, डॉ. प्रेम कुमार, रेणु देवी, जनक राम, अश्विनी कुमार चौबे, गोपाल नारायण सिंह, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, विवेक ठाकुर, ऋतुराज सिन्हा और हरि सहनी को भी तरजीह दी गई है.

यह भी पढ़ें: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज करेंगे मुजफ्फरपुर के कटरा चामुंडा देवी की पूजा

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

Bihar News
दोस्तों के साथ सोया था नीरज गुप्ता, तभी पहुंचा एक युवक और मार दी गोली, मौत
CM nitish kumar
खुश हो जाइए गोपालगंज वासियों! CM नीतीश आज देंगे 158 योजनाओं का तोहफा
bihar chunav 2025
बीजेपी ने बनाई दिग्गजों की फौज! 45 सदस्यीय अभियान समिति की घोषणा, देखें पूरी लिस्ट
PM Modi
'थैंक यू पीएम', सांसद संजय जायसवाल ने उदयपुर झील पर जताया आभार, जानिए क्या बोले
​​Muzaffarpur News
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज करेंगे मुजफ्फरपुर के कटरा चामुंडा देवी की पूजा
BJP
'सीमांचल में एक भी घुसपैठिया नहीं', राजद नेता सिद्दीकी ने BJP पर साधा निशाना
patna news
गंगा की लहरों पर रोमांचक होगी यात्रा, पटना पहुंचा वाटर मेट्रो का पहला जहाज
Jharkhand news
'आई लव महादेव-आई लव मोहम्मद' पर सुदिव्य सोनू का बड़ा बयान
Shailesh Kumar Para Athletics
बिहार के शैलेश कुमार ने रचा इतिहास, नीतीश सरकार देगी 75 लाख रुपए का इनाम
Nawada News
नवादा में ग्राइंडर ब्लेड से गला रेतकर युवक को उतारा मौत के घाट
;