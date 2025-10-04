Advertisement
BJP की चुनावी तैयारी तेज, दिलीप जायसवाल ने बता दिया फॉर्मूला, किन विधायकों को मिलेगी दोबारा टिकट, किनका टिकट कटना तय

Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने पटना में अपनी चुनाव समिति की बैठक आयोजित कर उम्मीदवार चयन प्रक्रिया को गति दे दी है. इस बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, और बिहार के दोनों डिप्टी सीएम समेत 20 प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 04, 2025, 11:57 PM IST

BJP Election Committee Meeting: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी के बीच, भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. शनिवार को पटना में बीजेपी चुनाव समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मीडिया को इसकी जानकारी दी. जायसवाल ने बताया कि बैठक में समिति के सभी 18 सदस्य और नव-नियुक्त चुनाव प्रभारी शामिल हुए. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, विनोद तावड़े, दीपक प्रकाश, और बिहार के दोनों उप-मुख्यमंत्री इस समिति का हिस्सा हैं. इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और नंद किशोर यादव भी समिति में मौजूद थे. कुल 20 लोगों ने लगभग तीन घंटे तक गहन चर्चा की.

शनिवार की बैठक में सबसे पहले उन 60 विधानसभा सीटों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिन पर बीजेपी को 2020 के पिछले चुनाव में जीत मिली थी. दिलीप जायसवाल ने बताया कि पार्टी के वर्तमान विधायकों के प्रदर्शन की समीक्षा की गई. साथ ही, उन संभावित उम्मीदवारों और लोगों पर भी विचार-विमर्श हुआ जिन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की है. दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट किया कि रविवार को भी शाम छह बजे से चुनाव समिति की बैठक जारी रहेगी. इस आगामी बैठक में बची हुई सीटिंग सीटों और पिछली बार हारी हुई सीटों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने टिकट वितरण के मानदंडों पर विस्तार से बात की. उन्होंने कहा कि टिकट देने के लिए पार्टी ने तीन-चार तरह के क्राइटेरिया बनाए हैं. मुख्य रूप से, वर्तमान विधायकों के प्रदर्शन, विधानसभा सर्वे रिपोर्ट और एंटी-इनकंबेंसी की स्थिति को प्राथमिकता दी जा रही है. उन्होंने कहा, 'जिस सिटिंग सीट के विधायक का अच्छा परफॉर्मेंस है और जिनकी रिपोर्ट भी सही है, एंटी इनकंबेंसी नहीं है, ऐसी स्थिति में विचार हुआ है कि उनको आगे हम लोग मौका दें.' दिलीप जायसवाल ने यह भी बताया कि जहां परफॉर्मेंस या रिपोर्ट में कोई दिक्कत है या एंटी-इनकंबेंसी की आशंका है, उन सीटों की गहन समीक्षा की जा रही है. रविवार की बैठक में इन मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होगी.

दिलीप जायसवाल ने बताया कि उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में महिलाओं और युवाओं को विशेष प्राथमिकता दिए जाने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है. पार्टी का लक्ष्य है कि शुरू से ही इन वर्गों को प्रतिनिधित्व में उचित महत्व दिया जाए. उन्होंने बताया कि विधानसभा सर्वे रिपोर्ट के आधार पर सभी विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा की जा रही है और उसके बाद एक पैनल तैयार किया जाएगा. जब उनसे खुद के चुनाव लड़ने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि उनकी वर्तमान जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुनाव लड़ाने की है, और इन सब बातों पर फैसला केंद्रीय नेतृत्व करता है.

ये भी पढ़ें- Bihar Chunav: पटना में हुई EC की 'मैराथन' समीक्षा बैठक, जानें किन बातों पर हुई चर्चा

