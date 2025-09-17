Bihar Politics: बापू की प्रतिमा पर लगा था BJP का झंडा, तेज प्रताप यादव ने किया शुद्धिकरण, तेजस्वी की यात्रा पर कही ये बात

Tej Pratap Yadav Purified Mahatma Gandhi Statue: मुजफ्फरपुर के मीनापुर में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया था. यहां कुछ भाजपाईयों ने बापू की प्रतिमा के साथ बीजेपी का झंडा लगा दिया था. अब यह मामला तूल पकड़ रहा है. सोशल मीडिया पर बापू की तस्वीर वायरल होते ही राजद अध्यक्ष लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव मंगलवार (14 सितंबर) को मुजफ्फरपुर पहुंचे और बापू की प्रतिमा का शुद्धिकरण किया. उन्होंने मूर्ति को धोकर नमन किया और बीजेपी के साथ-साथ आरएसएस पर भी जमकर हमला बोला.

तेज प्रताप यादव ने प्रतिमा के शुद्धिकरण की तस्वीर एक्स पर शेयर करते हुए लिखा कि विगत कुछ दिन पहले रामकृष्ण उच्च विद्यालय, मुजफ्फरपुर के गेट पर लगी गांधी प्रतिमा पर भाजपा और आरएसएस के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा का झंडा, पट्टा और टोपी पहनाने की घटना अत्यंत ही दुखद है. भाजपा-आरएसएस वाले देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का आजादी पूर्व से ही उनका अपमान किया और आरएसएस के गोडसे ने उन्हें गोली मारकर उनकी जान तक लेने का काम किया था.

उन्होंने आगे लिखा कि यह देश वीरों और शूरवीरों का देश है. लेकिन ये भाजपा वाले कायर के साथ साथ देशद्रोही भी हैं. इतिहास इन्हें कभी माफ नहीं करेगा. आज हमने मुजफ्फरपुर भ्रमण के दौरान मीनापुर विधानसभा में स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी उसी स्मारक पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया. इसके बाद लालू यादव के बड़े लाल शिवहर पहुंचे और यहां भी इस घटना का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों ने महात्मा गांधी को अपवित्र कर दिया था. आज हमने दूध और गंगाजल से महात्मा गांधी की प्रतिमा का अभिषेक किया है. इस दौरान तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव की यात्रा पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. हालांकि, उन्होंने कहा कि बहुत बहरूपिया भी बिहार मे घूम रहा है, इससे बच के रहना है.

