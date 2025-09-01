कांग्रेस के मंदिर पर हमला किया है भाजपा ने, भाजपा के हर ऑफिस को खंडहर बना दूंगा: इरफान अंसारी
कांग्रेस के मंदिर पर हमला किया है भाजपा ने, भाजपा के हर ऑफिस को खंडहर बना दूंगा: इरफान अंसारी

Bihar Politics: सदाकत आश्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से की गई ​कथित तोड़फोड़ की घटना के बाद बयानबाजी तेज हो गई है. संभव है कि इरफान अंसारी का बयान आग में घी का काम करे और कांग्रेस कार्यकर्ता भी उद्वेलित हो जाएं. हो सकता है कि चुनाव से पहले ऐसे दृश्य और भी देखने को मिलें. 

Edited By:  Sunil MIshra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 01, 2025, 12:56 PM IST

बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश झारखंड में भी महसूस की जा रही है. पीएम मोदी को गाली के विरोध में भाजपाइयों के प्रदर्शन के दौरान बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार को दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए थे. कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिहार प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम पर हमला किया और तोड़फोड़ की. अब झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने इस मामले में तीखा बयान दिया है. इरफान अंसारी ने कहा कि भाजपा ने कांग्रेस के मंदिर पर हमला किया है. अब राहुल गांधी जी के इशारे का इंतज़ार है. मैं भाजपा के हर ऑफिस को खंडहर बना दूंगा. अब इरफान अंसारी के इस बयान पर सियासत गरमा गई है.

इरफान अंसारी के बयान के बाद झारखंड की राजनीति तल्ख हो गई है. भारतीय जनता पार्टी ने इरफान अंसारी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री की बातों को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए, इस पर विचार करने की जरूरत होती है. अपनी बयानबाजी और हल्के बयानों से वह हमेशा हंसी के पात्र बनते रहे हैं. कब क्या बोलते हैं, वह समझ में नहीं आता.

दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के मंच से PM मोदी को दी गई गालियां, पटना में केस दर्ज

भाजपा की ओर से यह भी कहा गया है कि अगर वह पार्टी लाइन के हिसाब से यह बात कह रहे हैं तो कांग्रेस को इस पर अपना रुख साफ करना चाहिए. भाजपा ने यह मांग की है कि राहुल गांधी को यह बातें स्पष्ट करनी चाहिए कि वह किस प्रकार का निर्देश देने जा रहे हैं.

इरफान अंसारी को मिला झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ

दूसरी ओर, इरफान अंसारी के बयान का झारखंड मुक्ति मोर्चा ने समर्थन किया है. झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि जो लोग हिंसा के उपासक हैं, जो गांधी जी की हत्या कर सकते हैं, वैसे गोड्सेवादी लोग अगर किसी कार्यालय में जाकर तोड़फोड़ करेंगे तो उनकी आरती नहीं उतारी जाएगी. अब भगत सिंह जैसे युवा शक्ति का दौर है और राहुल गांधी का दौर है. जरूरत पड़ी तो मोहब्बत भी बांटी जाएगी और ईंट का जवाब पत्थर से भी दिया जाएगा. पार्टी के कार्यकर्ता के नाते सिर्फ हम देखते नहीं रहेंगे.

रिपोर्ट: कामरान जलीली

