कांग्रेस के मंदिर पर हमला किया है भाजपा ने, भाजपा के हर ऑफिस को खंडहर बना दूंगा: इरफान अंसारी

बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश झारखंड में भी महसूस की जा रही है. पीएम मोदी को गाली के विरोध में भाजपाइयों के प्रदर्शन के दौरान बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार को दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए थे. कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिहार प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम पर हमला किया और तोड़फोड़ की. अब झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने इस मामले में तीखा बयान दिया है. इरफान अंसारी ने कहा कि भाजपा ने कांग्रेस के मंदिर पर हमला किया है. अब राहुल गांधी जी के इशारे का इंतज़ार है. मैं भाजपा के हर ऑफिस को खंडहर बना दूंगा. अब इरफान अंसारी के इस बयान पर सियासत गरमा गई है.

इरफान अंसारी के बयान के बाद झारखंड की राजनीति तल्ख हो गई है. भारतीय जनता पार्टी ने इरफान अंसारी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री की बातों को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए, इस पर विचार करने की जरूरत होती है. अपनी बयानबाजी और हल्के बयानों से वह हमेशा हंसी के पात्र बनते रहे हैं. कब क्या बोलते हैं, वह समझ में नहीं आता.

READ ALSO: दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के मंच से PM मोदी को दी गई गालियां, पटना में केस दर्ज

Add Zee News as a Preferred Source

भाजपा की ओर से यह भी कहा गया है कि अगर वह पार्टी लाइन के हिसाब से यह बात कह रहे हैं तो कांग्रेस को इस पर अपना रुख साफ करना चाहिए. भाजपा ने यह मांग की है कि राहुल गांधी को यह बातें स्पष्ट करनी चाहिए कि वह किस प्रकार का निर्देश देने जा रहे हैं.

इरफान अंसारी को मिला झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ

दूसरी ओर, इरफान अंसारी के बयान का झारखंड मुक्ति मोर्चा ने समर्थन किया है. झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि जो लोग हिंसा के उपासक हैं, जो गांधी जी की हत्या कर सकते हैं, वैसे गोड्सेवादी लोग अगर किसी कार्यालय में जाकर तोड़फोड़ करेंगे तो उनकी आरती नहीं उतारी जाएगी. अब भगत सिंह जैसे युवा शक्ति का दौर है और राहुल गांधी का दौर है. जरूरत पड़ी तो मोहब्बत भी बांटी जाएगी और ईंट का जवाब पत्थर से भी दिया जाएगा. पार्टी के कार्यकर्ता के नाते सिर्फ हम देखते नहीं रहेंगे.

रिपोर्ट: कामरान जलीली