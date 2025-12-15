Nitin Nabin News: 3 हफ्ते पहले BJP आलाकमान भी नहीं जानता था कि नितिन नबीन होंगे नए कार्यकारी अध्यक्ष, जानें क्यों?

Nitin Nabin Latest News: बीजेपी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किए जाने से ठीक पहले तक नितिन नबीन अपने विधानसभा क्षेत्र में एक्टिव थे और कार्यकर्ताओं का अभिननंदन कर रहे थे. रविवार की दोपहर तक वह इस तरह के कार्यक्रम में शामिल थे. उनका फेसबुक अकाउंट इस बात की गवाही देता है.
Nitin Nabin Latest News: बीजेपी ने रविवार (14 दिसंबर) को बिहार के कैबिनेट मंत्री नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष घोषित करके सभी को चौंका दिया. खुद नितिन नबीन को इस बात का जरा सा इल्म नहीं था. जानकारी के मुताबिक, जब नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया इससे पहले वह अपनी विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं का अभिनंदन कर रहे थे. 14 दिसंबर की दोपहर 3 बजे नितिन नबीन ने अपने फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट किया था, इसमें वह कार्यकर्ता परिवार सम्मान समारोह में नजर आ रहे थे. इस कार्यक्रम की तस्वीरों को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा था कि बांकीपुर विधानसभा आज बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के समर्पित कार्यकर्तागण को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया. मतलब साफ है कि दोपहर तक नितिन नबीन को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उनको पार्टी में कितनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है.
वहीं दूसरी ओर सियासी गलियारों में चर्चा यह भी है कि 3 हफ्ते पहले तक खुद पार्टी आलाकमान नहीं जानता था कि नितिन नबीन ही नए कार्यकारी अध्यक्ष होंगे. सियासी जानकारों के मुताबिक, अगर पार्टी आलाकमान को इसकी तनक सी भी जानकारी होती तो नितिन नबीन को बिहार सरकार में मंत्री नहीं बनाया गया होता. बता दें कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार एनडीए की नई सरकार को गठित हुए सिर्फ 3 हफ्ते ही गुजरे हैं. 3 सप्ताह बाद ही मंत्री नितिन नबीन को दिल्ली बुला लिया गया है. अब 'एक व्यक्ति एक पद' नियम के तहत नितिन नबीन को बिहार सरकार से इस्तीफा देना होगा. इसके बाद पार्टी को कोई और विधायक खोजना होगा, जो उनकी जगह ले सके.
नितिन नबीन के सम्मान में आज (सोमवार, 15 दिसंबर) को दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. इसमें पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत पार्टी के तमाम नेता शामिल होंगे. इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नितिन नबीन भी दिल्ली पहुंच चुके हैं. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा देवी ने उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव किया. राष्ट्रीय राजधानी में भी नितिन नबीन से पार्टी नेताओं के मिलने का सिलसिला जारी है और हर कोई उन्हें बधाई दे रहा है. पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, अब देखना होगा कि वह इस जिम्मेदारी को कितनी अच्छी तरह से निभाते हैं.