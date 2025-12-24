Advertisement
Syed Shahnawaz Hussain: बिहार के बाद 'मिशन बंगाल' में जुटी BJP, 'ममता दीदी' के लिए शाहनवाज हुसैन ने कह दी बड़ी बात

Shahnawaz Hussain News: ममता बनर्जी के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि वे बीजेपी को समाप्त करने की बात कर रही हैं, लेकिन टीएमसी इस बार समाप्त होने वाली है. बंगाल में बीजेपी दो तिहाई बहुमत से सरकार बनाएगी.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Dec 24, 2025, 01:26 PM IST

शाहनवाज हुसैन (फाइल फोटो)
शाहनवाज हुसैन (फाइल फोटो)

Syed Shahnawaz Hussain On Mamata Banerjee: 'बिहार फतह' के बाद बीजेपी का अगला टारगेट 'मिशन बंगाल' सेट हो चुका है और पूरी पार्टी का फोकस उसी ओर हो गया है. इस बार हर हाल में बंगाल पर भगवा लहराने के लिए पार्टी ने अपने संगठन में भी बड़ा बदलाव करते हुए युवा नेता नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष की कुर्सी सौंप दी है. वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी चुनावी मूड में आ चुकी हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि बीजेपी को जब तक समाप्त नहीं कर दूंगी, दम नहीं लूंगी. ममता बनर्जी के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि ममता जी के करने से टीएमसी समाप्त हो जाएगी. शाहनवाज हुसैन ने कहा कि आप जिस तरफ बीजेपी को समाप्त करने की बात कर रही हैं, टीएमसी इस बार समाप्त होने वाली है. बंगाल में बीजेपी दो तिहाई बहुमत से सरकार बनाएगी, इसको कोई नहीं रोक सकता है.

बांग्लादेशी घुसपैठियों पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा के बयान पर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए भारत कोई स्थान नहीं है. बांग्लादेशियों के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा है. वहां जिस तरीके से हिंदुओं को मारा जा रहा है. पेड़ से लटका करके जलाया जा रहा है. जिस तरह हिंदू हित की उपेक्षा की जा रही है. यह बांग्लादेश के अंदर हो रहा है. वहां से जो भी घुसपैठिये आए हैं, उनको चिन्हित करके बांग्लादेश वापस भेजा जाएगा.

शाहनवाज हुसैन ने नितिन नबीन के बिहार दौरे को लेकर कहा कि मौसम बदलने लगा है और पूरा बिहार खुशी से झूम रहा है. नितिन नबीन जब से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, सभी लोग खुश हैं. बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बढ़िया काम कर रही है. हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी से उनकी मुलाकात हुई है. उस मुलाकात में बिहार के आगे 5 साल के लिए क्या रोडमैप है, उस पर चर्चा हुई है. केंद्र की तरफ से पूरा सहयोग बिहार को मिलेगा, क्योंकि मोदी जी बिहार को बहुत प्यार करते हैं. 

