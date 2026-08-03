/8 साल पहले जो गोरखपुर में हुआ था, अब बांकीपुर में बीजेपी वही शर्मनाक इतिहास दोहराने जा रही!

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पटना: उत्तर प्रदेश में साल 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सांसद पद से इस्तीफे के बाद 2018 में जो उपचुनाव हुए थे, उसमें बीजेपी को बड़ा झटका लगा था. 14, मार्च, 2018 को घोषित हुए उपचुनाव के रिजल्ट में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार प्रवीण निषाद ने भाजपा प्रत्याशी उपेंद्र दत्त शुक्ल को 21,881 वोटों से हराया था. यह सीट योगी आदित्यनाथ की पारंपरिक सीट थी और यहां से मिली हार को लेकर बीजेपी की बड़ी किरकिरी हुई. ऐसा लग रहा है कि बिहार के बांकीपुर में भाजपा 8 साल पहले का इतिहास दोहराने जा रही है. यहां उपचुनाव के रुझानों में जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार 15वें राउंड की मतगणना के बाद भी निर्णायक बढ़त बनाए हुए हैं. यदि यह रुझान अंतिम परिणाम में बदलते हैं और प्रशांत किशोर यहां से जीत हासिल करते हैं, तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा राजनीतिक झटका साबित होगा.
बीजेपी के अजेय दुर्ग पर खतरा: नितिन नवीन का गढ़
बांकीपुर सीट को पिछले कई दशकों से बीजेपी का सबसे सुरक्षित और अजेय किला माना जाता रहा है. यह सीट वर्तमान बिहार बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की पारंपरिक सीट रही है, जहां से वे लगातार चुनाव जीतते आए हैं. नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई इस सीट पर पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी. शहरी और प्रबुद्ध मतदाताओं के प्रभाव वाली इस सीट पर प्रशांत किशोर की बढ़त यह दर्शाती है कि बीजेपी का पारंपरिक वोट बैंक अब पार्टी के स्थापित ढांचे से छिटककर नए राजनीतिक विकल्प की ओर रुख कर रहा है.
सम्राट चौधरी और संजय सरावगी के नेतृत्व पर बड़ा सवाल
यदि बांकीपुर सीट बीजेपी के हाथ से निकलती है, तो इसका सीधा प्रभाव राज्य के शीर्ष नेतृत्व पर पड़ेगा:
नेतृत्व के लिए वज्रपात: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बीजेपी के संगठन को संभाल रहे संजय सरावगी के लिए यह परिणाम किसी भारी वज्रपात से कम नहीं होगा.
पद संभालने के तुरंत बाद हार: दोनों प्रमुख नेताओं के पद संभालने के ठीक बाद पार्टी का अपनी ही सबसे भरोसेमंद और पारंपरिक सीट को गंवा देना, उनके सांगठनिक कौशल और राजनीतिक रणनीति पर गंभीर सवाल खड़े करेगा.
'Gen-Z आंदोलन' के बाद विपक्ष को मिलेगा नया नैरेटिव
हाल के दिनों में देश भर में छात्र और युवाओं द्वारा चलाए गए 'जेन जी आंदोलन' के बाद बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे विपक्षी दलों के लिए बांकीपुर का परिणाम एक नया हथियार साबित होगा.
राष्ट्रीय नैरेटिव को बल: बांकीपुर जैसी शहरी और पढ़े-लिखे मतदाताओं वाली सीट पर सत्ताधारी दल की हार से विपक्ष को यह संदेश फैलाने का मौका मिल जाएगा कि देश का युवा और शहरी वर्ग अब वर्तमान सरकार की नीतियों से असहमत है.
2025 के विधानसभा चुनाव पर असर: बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों से ठीक पहले इस तरह का परिणाम एनडीए के मनोवैज्ञानिक दबदबे को कमजोर कर सकता है और विपक्षी खेमे में नया उत्साह भर सकता है.
2017 में गोरखपुर उपचुनाव की हार ने जिस तरह बीजेपी को अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया था, बांकीपुर में प्रशांत किशोर का उभार बिहार एनडीए के लिए वही खतरे की घंटी बजा रहा है. अगर यह बढ़त जीत में बदलती है, तो बिहार की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत होगी, जहां पारंपरिक गठबंधनों के बजाय 'तीसरा विकल्प' मुख्यधारा में आ खड़ा होगा.