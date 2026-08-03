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8 साल पहले जो गोरखपुर में हुआ था, अब बांकीपुर में बीजेपी वही शर्मनाक इतिहास दोहराने जा रही!

जो काम 2018 में गोरखपुर में प्रवीण निषाद ने किया था, वही काम इस समय प्रशांत किशोर ने बांकीपुर में किया है. गोरखपुर भी भाजपा की पारंपरिक सीट थी और बांकीपुर का इतिहास भी ऐसा ही रहा है.

Written BySunil MIshra
Published: Aug 03, 2026, 02:11 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 02:46 PM IST
8 साल पहले जो गोरखपुर में हुआ था, अब बांकीपुर में बीजेपी वही शर्मनाक इतिहास दोहराने जा रही!
Image Credit: प्रशांत किशोर दर्ज करने जा रहे बड़ी जीत (AI Image)

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Sunil MIshra

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इंडस्ट्री में 2 दशकों का अनुभव है तो खबरों की बाजीगरी आती है. डिजिटल मीडिया में आधे दशक हो चुके हैं. लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में काम करना डिजिटल की दुनिया में मददगार साबित हुआ. दैनिक जागरण से शुरू हुआ सफर, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, News Nation, ABP और India Ahead होते हुए Z Bihar Jharkhand तक पहुंचा है.  बिहार और झारखंड की स्थानीय और राजनीतिक खबरों की विशेष समझ.

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