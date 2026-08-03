/8 साल पहले जो गोरखपुर में हुआ था, अब बांकीपुर में बीजेपी वही शर्मनाक इतिहास दोहराने जा रही!

पटना: उत्तर प्रदेश में साल 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सांसद पद से इस्तीफे के बाद 2018 में जो उपचुनाव हुए थे, उसमें बीजेपी को बड़ा झटका लगा था. 14, मार्च, 2018 को घोषित हुए उपचुनाव के रिजल्ट में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार प्रवीण निषाद ने भाजपा प्रत्याशी उपेंद्र दत्त शुक्ल को 21,881 वोटों से हराया था. यह सीट योगी आदित्यनाथ की पारंपरिक सीट थी और यहां से मिली हार को लेकर बीजेपी की बड़ी किरकिरी हुई. ऐसा लग रहा है कि बिहार के बांकीपुर में भाजपा 8 साल पहले का इतिहास दोहराने जा रही है. यहां उपचुनाव के रुझानों में जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार 15वें राउंड की मतगणना के बाद भी निर्णायक बढ़त बनाए हुए हैं. यदि यह रुझान अंतिम परिणाम में बदलते हैं और प्रशांत किशोर यहां से जीत हासिल करते हैं, तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा राजनीतिक झटका साबित होगा.