Bihar Politics: 'भाजपाई जंगलराज में अपराधी बने सम्राट!', मधुबनी गोलीकांड पर RJD के पोस्ट से आया सियासी उबाल

RJD On Bihar Law & Order: बिहार की कानून व्यवस्था पर निशाना साधते हुए राजद ने लिखा कि भाजपाई जंगलराज में अपराधी बनें सम्राट. इस पर पलटवार करते हुए जेडीयू प्रवक्ता मनीष यादव ने कहा कि जिस दल का पूंजी ही अपराध और भ्रष्टाचार हो, वह अपराध पर प्रवचन ना दे.
Politics On RJD Post: बिहार चुनाव में करारी हार झेलने के बाद राजद पार्टी एक बार फिर से विपक्ष की भूमिका निभाने को तैयार हो गई है. राजद ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है. इस कड़ी में राजद ने ऐसा पोस्ट किया है, जिस पर सियासी बवाल मच गया है. दरअसल, प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर राजद ने नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी को निशाने पर लेते हुए लिखा- 'मधुबनी में अपराधियों का आतंक, 3 युवको पर ताबड़तोड़ फायरिंग. भाजपाई जंगलराज में अपराधी बनें सम्राट.' इसको लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है. राजद के इस पोस्ट पर जेडीयू ने पलटवार किया है.
जेडीयू प्रवक्ता मनीष यादव ने कहा कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी है और नीतीश कुमार जी का मॉडल है सुशासन का. अगर कहीं हत्या हुई है, कोई घटना घटी है, तो यह अत्यंत दुखद है. लेकिन राजद से हम आग्रह करेंगे कि कम से कम आप लोग अपराध पर प्रवचन मत दीजिए. जिस दल का पूंजी ही अपराध और भ्रष्टाचार हो, वह अपराध पर प्रवचन ना दे. बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, यहां अपराध और अपराधी से ना कभी समझौता हुआ है और ना कभी होगा. जो भी कोई इसमें शामिल होगा, निश्चित उस पर कार्रवाई होगी.
वहीं इस मामले में बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता कमलेश कमल ने कहा कि जिस प्रकार से मधुबनी में अपराधियों द्वारा तीन युवकों पर ताबर तौर फायरिंग किया गया. कहीं ना कहीं यह बिहार में जंगल राज पार्ट-2 की पुनरावृति नजर आ रही है. आए दिन बिहार में घटनाएं बढी हैं, जिसके कारण बीजेपी और केंद्र की सरकार को अपनी जवाबदेही लेते हुए और सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय का भार दिया है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में देखना है कि वह इस पर अंकुश लगा पाते हैं या नहीं.
राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने इस मामले में कहा कि सरकार के स्तर से जो अपराध और अपराधियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो गंभीरता दिखाई देनी चाहिए, वह नई सरकार के गठन के बावजूद भी गंभीरता नहीं दिख रही है. लगातार अपराध की घटना में वृद्धि हो रही है. हत्याओं का दौर भी जारी है. मधुबनी, पटना और सीतामढ़ी में हत्याएं हुईं. ऐसा लगता है कि सत्ता में और सरकार के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं. वह अपराधियों के का पर कार्रवाई की दिशा में गंभीरता नहीं दिख रहे हैं. बिहार में अपराध का बोलबाला हो रहा है. यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि बिहार में जो सरकार है, वह गरीबों पर अत्याचार करने वाली सरकार है.