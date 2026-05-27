Bihar SIR: 'कुछ संविधान विशेषज्ञ ही SIR का विरोध कर रहे थे, SC ने करारा जवाब दिया...', बिहार SIR पर BJP ने विपक्ष को लताड़ा

Politics On Bihar SIR Verdict: बिहार SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. सुप्रीम कोर्ट ने SIR प्रक्रिया को सही ठहराते हुए साफ कहा कि इस प्रक्रिया में पूरी तरह से नियमों का पालन हुआ है. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चुनाव आयोग के पास SIR कराने का पूरा अधिकार है और इलेक्शन कमीशन ने SIR की प्रक्रिया में कोई खामी नहीं की है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है. इसी कडी़ में बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने विपक्ष को जमकर लताड़ लगाई है. अजय आलोक ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुसार काम करता है, लेकिन कुछ ऐसे "संविधान विशेषज्ञ" भी हैं, जो अपनी समझ को संविधान से भी ऊपर मानते हैं. ऐसे लोग ही SIR का विरोध कर रहे थे.

बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी के साथ-साथ पूरी कांग्रेस पार्टी समेत TMC, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ये लोग खुद को संविधान से भी ऊपर समझते हैं. इन्होंने चुनाव आयोग को भी भला-बुरा कहा. आज सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें करारा जवाब दिया है. इसकी बहुत जरूरत थी. इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं.

वहीं राजद के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारी चिंता थी कि आज भी लाखों लोग बंगाल में बाहर हैं. हमारा 'समावेशन के बजाय बहिष्कार' की प्रक्रिया पर सवाल था. सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही ठहराया तो हम देखते हैं इसमें और क्या कह सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वालों में राजद सांसद मनोज झा भी शामिल थे. उनके अलावा राजद सांसद सुधाकर सिंह समेत टीएमसी नेत्री महुआ मोइत्रा और कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल और पप्पू यादव समेत PUCL जैसे संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. अब देखना होगा कि विपक्षी नेताओं का अगला कदम क्या होगा?