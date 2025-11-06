Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2991113
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar First Phase Voting: अजय आलोक ने वहां डाला वोट, जहां लालूराज में हुई थी बूथ कैप्चरिंग और 3 घंटे में खत्म हो गया था मतदान

Bihar Chunav 2025: बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने अपने परिवार के साथ पटना के एएन कॉलेज में अपना वोट डाला. इस दौरान उन्होंने राजद अध्यक्ष लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि साल 1991 में बूथ कैप्चरिंग की गई थी और 3 घंटे में मतदान समाप्त हो गई थी.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Nov 06, 2025, 03:08 PM IST

Trending Photos

अजय आलोक ने पत्नी के साथ वोट डाला
अजय आलोक ने पत्नी के साथ वोट डाला

Bihar Chunav Booth Capturing: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों पर आज (गुरुवार, 06 नवंबर) वोटिंग जारी है. सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर लंबी-लंबी कतारें और उत्साही भीड़ ने लोकतंत्र के इस महापर्व की रौनक बढ़ा दी है. शहरी इलाकों से लेकर ग्रामीण अंचलों तक, हर तरफ मतदाताओं में जोश नजर आ रहा है. पहले चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा समेत राजद अध्यक्ष लालू यादव ने अपने पूरे परिवार के साथ वोट डाला. हालांकि, इस दौरान उनका बड़ा बेटा तेज प्रताप यादव साथ नजर नहीं आए. तेज प्रताप यादव ने अकेले ही जाकर अपना वोट डाला. तेज प्रताप से पिता लालू यादव भले ही नाराज हों, लेकिन मां राबड़ी देवी की ममता कम नहीं हुई है. उन्होंने अपने दोनों बेटों को आशीर्वाद दिया.

पहले चरण में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने अपने परिवार के साथ पटना के एएन कॉलेज में अपना वोट डाला. इसी बूथ पर लालू यादव के कार्यकाल में साल 1991 में बूथ कैप्चरिंग की गई थी और 3 घंटे में मतदान समाप्त हो गई थी. अजय आलोक ने कहा कि लोकतंत्र का इससे बड़ा पर्व कुछ नहीं हो सकता. सबकी भागीदारी सबकी सक्रियता हो. उन्होंने कहा कि हम लोग जिस जगह पर खड़े हैं, वह AN कॉलेज का बूथ नंबर 14 है. यहां 1991 में 3 घंटे में ही वोटिंग खत्म हो गई थी, क्योंकि लालू जी ने इस बूथ को कैप्चर किया था. बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि वह जंगलराज था और आज है मंगलराज है.

ये भी पढ़ें- Bihar Chunav LIVE Updates: डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के बाद मांझी सीट पर महागठबंधन के प्रत्याशी पर हुआ हमला, गाड़ी का शीशा टूटा

Add Zee News as a Preferred Source

बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक अलोक ने कहा कि सब लोग शांति से अपना वोट दे रहे हैं. ऐसी परिवर्तन को बिहार हमेशा के लिए जारी रखेगा. राहुल गांधी के वोट चोरी को लेकर अजय आलोक ने कहा कि पावन दिन है, आज बुद्धिमान लोगों की बात कीजिए. वह दौर गया कि कोई 9वीं फेल मुख्यमंत्री बनना चाहता है. कोई कुछ से कुछ बोलना चाहता है. उनके दावों की पोल जनता खोल दे रही है. अजय अलोक की पत्नी नीतू सिन्हा ने कहा कि गवर्नमेंट को बनाने में महिला वोटर महत्वपूर्ण है. महिला अपनी सिक्योरिटी और एंपावरमेंट के लिए वोट करेंगी.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025ajay alok bjppatna news

Trending news

bihar chunav 2025
कौन हैं विजय सिन्हा, जिनकी गाड़ी पर, फेंके गए गोबर और चप्पल
CM Yogi Adityanath
'जो राम का नहीं, वह हमारे काम का नहीं', सीतामढ़ी में खूब गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ
bihar chunav 2025
दक्षिण अफ्रीका और कोलंबिया के प्रतिनिधि बने भारतीय चुनाव व्यवस्था के गवाह
Bihar Election 2025
पत्नी बनी उम्मीदवार... पति बना प्रस्तावक! चुनाव के बीच जमुई में अजीबो-गरीब मामला
bihar jehanabad news
सदर अस्पताल में युवक की मौत पर बवाल, परिजनों ने लगाया डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: अजय आलोक ने वहां डाला वोट, जहां लालूराज में हुई थी बूथ कैप्चरिंग
bihar chunav 2025
1997 के सियासी भूचाल में, कैसे मिली बिहार को पहली महिला मुख्यमंत्री
Bihar Election 2025
नीतीश, तेजस्वी या सम्राट… कौन है बिहार का सबसे अमीर नेता? जानिए पूरी डिटेल
bihar chunav 2025
'महिलाएं खूब कर रहीं वोटिंग', मंत्री विजय कुमार चौधरी ने डाला वोट और बोल दी ये बात
bihar chunav 2025
Lakhisarai News: डिप्टी CM विजय सिन्हा पर हुआ हमला, गाड़ी पर फेंका गया गोबर और चप्पल