'राहुल-तेजस्वी सब केकड़े', बीजेपी नेता का विवादित बयान, आ सकता है सियासी तूफान

Bihar Chunav 2025: महागठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हुई है, लेकिन सिंबल बाटे जा रहे. इसको लेकर के बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि सीट शेयरिंग छोड़िए, जो ये लोग कहते हैं कि महागठबंधन, यह तो गठबंधन ही नहीं बचा है. महा कहां से है. इन लोगों ने एक भी सूची जारी नहीं कि एनडीए ने 237 लोगों की लिस्ट जारी कर दी और डेढ़ सौ से ज्यादा 16 अक्टूबर तक नामांकन हो जाएंगे.

उन्होंने कहा कि हममें स्पष्ट और क्लेरिटी है चुनावी सभा भी शुरू हो गई है. बिहार बढ़ रहा है. माहागठबंधन में लीड करने वाले नेता ही नकारात्मक है. यह केकड़ों की फौज है, जो एक दूसरे का टांग खींचते रहते हैं. राहुल तेजस्वी सब केकड़े हैं. आपस में बातचीत भी यह लोगों की बातचीत नहीं हो रही है. इन लोगों के नामांकन में ना कोई सहनी ना कोई बड़े नेता दिखा सभी लोग कहां गए.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

Add Zee News as a Preferred Source

तेजस्वी यादव ने कहा कि 14 तारीख के बाद महागठबंधन की सरकार बनेगी और बिहार से बेरोजगारी पलायन जैसी समस्या खत्म हो जाएगी. इसको लेकर के अजय आलोक ने कहा कि नौकरी वाली सरकार है और नौकरी वाली सरकार ही बनेगी, पलायन बेरोजगारी पहले भी कम हुई थी. अब पूरी खत्म हो जाएगी. पलायन कर जाएंगे ये लोग.

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि 14 नवंबर के बाद 31 जनवरी तक कोई मेडिटेशन करने के लिए वियतनाम तो कोई कोलंबिया चला जाएगा, तो कोई दुबई घूम कर के आएगा. नेता विपक्ष लायक सीट भी नहीं आने वाली है. अगले 5 दिन के अंदर यह एक संयुक्त बैठक बुला लें महाठगबंधन की. गठबंधन के अंदर से भी आज एक केकड़ा निकलने वाला हैं या मैंने सुना है.

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि योगी जी धर्म के प्रतीक है और गवर्नेंस के भी लव एंड ऑर्डर के भी प्रतीक हैं. योगी जी को बिहार के जनता भी मानती है योगी जी जिधर भी जाएंगे वहां बजेगा लठ. वहीं, मुकेश सहनी पर अजय आलोक ने कहा कि हमारे इस नाव में जगह फुल हो गई है किसी के लिए भी जगह नहीं बची हुई है.

यह भी पढ़ें: अनंत सिंह की डबल टेंशन! आखिर नॉमिनेशन के ठीक बाद मोकामा में ऐसा क्या हुआ?

कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से पटना एयरपोर्ट पर मारपीट की गई, इसको लेकर के अजय आलोक ने कहा कि कांग्रेसियों के साथ इसी एयरपोर्ट पर मारपीट हुई. अब कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी बाहर निकल रहे हैं. आगे-आगे देखिए और कितने लोग रहेंगे और कितने बाहर निकलेंगे और कितने लोग बचेंगे.

रिपोर्ट: सुंदरम कुमार

यह भी पढ़ें: लालू परिवार में फिर उजागर हुई फूट, तेज प्रताप को बधाई के बहाने रोहिणी का बड़ा संदेश

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!