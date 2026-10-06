/राहुल गांधी पर जयराम विप्लव का वारः बोले- ईज ऑफ लिविंग में सुधार देखते तो समझ आता कि PM मोदी के खिलाफ एंटी-इन्कम्बेंसी क्यों नहीं

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भाजपा राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट सह प्रदेश प्रवक्ता जयराम विप्लव ने राहुल गांधी के इस सवाल पर पलटवार किया है कि इंदिरा गांधी को भी एंटी-इन्कम्बेंसी का सामना करना पड़ा, फिर नरेंद्र मोदी के मामले में ऐसा क्यों नहीं दिखता. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अगर पिछले 12 वर्षों में आम नागरिक के ईज ऑफ लिविंग में आए व्यापक बदलाव को देख पाते तो उन्हें इस सवाल का जवाब खुद मिल जाता. एंटी-इन्कम्बेंसी कोई गणितीय नियम नहीं है कि हर सरकार के खिलाफ एक निश्चित समय के बाद अनिवार्य रूप से पैदा हो जाए. चुनाव में जनता सरकार के काम, नेतृत्व, परिस्थितियों और अपने रोजमर्रा के अनुभव के आधार पर फैसला करती है.
जयराम विप्लव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्षों में ऐसे अनेक फैसले हुए हैं, जिनका न कोई बड़ा उद्घाटन हुआ, न फीता कटा और न कोई भव्य समारोह हुआ, लेकिन उन्होंने करोड़ों भारतीयों के रोजमर्रा के जीवन को आसान बनाया. सरकार के काम का आकलन केवल बड़े प्रोजेक्ट, GDP, औद्योगिक उत्पादन या बड़ी योजनाओं के साथ साथ एक महत्वपूर्ण पैमाना यह भी है कि नागरिक को अपना काम कराने के लिए कितनी बार सरकारी दफ्तर जाना पड़ा, कितने कागज जुटाने पड़े, कितनी कतारों में खड़ा होना पड़ा और उसका कितना समय बचा.
उन्होंने कहा कि सरकार नागरिक के जीवन को केवल कानून और आदेशों से प्रभावित नहीं करती, बल्कि संस्थाओं और व्यवस्थाओं के माध्यम से भी उसका असर दिखाई देता है. मोदी सरकार के अनेक प्रशासनिक सुधारों ने नागरिक और सरकार के बीच की दूरी कम की है.
पहचान और अधिकार को व्यवस्था से जोड़ना
जन धन, DBT, ई-श्रम, स्वामित्व योजना और वन नेशन, वन राशन कार्ड जैसे फैसलों ने नागरिक और औपचारिक व्यवस्था के बीच की दूरी कम की. जन धन ने बैंकिंग को आम लोगों तक पहुंचाया, DBT ने सरकारी सहायता को सीधे लाभार्थी तक पहुंचाने का रास्ता बनाया और वन नेशन, वन राशन कार्ड ने प्रवासी श्रमिकों को दूसरे राज्यों में भी अपने राशन के अधिकार का उपयोग करने की सुविधा दी.
बिचौलियों और कतारों की भूमिका कम हुई
पीएम स्वनिधि ने रेहड़ी-पटरी वालों और छोटे कारोबारियों को संस्थागत ऋण से जोड़ा. UPI और QR कोड ने भुगतान को बेहद सरल बनाया. जुलाई 2026 में UPI पर 23.66 अरब लेनदेन हुए, जो डिजिटल भुगतान की व्यापक स्वीकार्यता को दिखाता है. FASTag ने टोल प्लाजा पर नकद भुगतान और लंबी कतारों की परेशानी को कम किया.
कागज की फाइल से मोबाइल तक
सेल्फ-अटेस्टेशन, DigiLocker और पासपोर्ट प्रक्रिया में किए गए सुधारों ने दस्तावेजों और सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाया. रेलवे टिकट सहित अनेक सेवाएं काउंटर और फाइल से निकलकर मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचीं. यह केवल तकनीक का इस्तेमाल नहीं, बल्कि नागरिक के समय की बचत और सुविधा का विस्तार है.
सुविधा के साथ जवाबदेही
फेसलेस इनकम टैक्स असेसमेंट ने करदाता और अधिकारी के बीच प्रत्यक्ष संपर्क को कम किया. GeM ने सरकारी खरीद को डिजिटल और अधिक पारदर्शी बनाया, जबकि CPGRAMS ने नागरिकों को शिकायत दर्ज करने और उसकी स्थिति को ट्रैक करने की सुविधा दी. इसी तरह भर्ती प्रक्रिया में साक्षात्कार की भूमिका कम कर मेरिट आधारित चयन को प्राथमिकता देना, प्रधानमंत्री आवास योजना में महिलाओं को घर का सह-मालिक बनाने पर जोर और पुराने-अप्रासंगिक कानूनों को हटाना भी व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम रहे हैं.
ईज-ऑफ-लिविंग का असली अर्थ
जयराम विप्लव ने कहा कि इन फैसलों को अलग-अलग देखने पर ये सामान्य प्रशासनिक सुधार लग सकते हैं, लेकिन एक साथ देखने पर स्पष्ट होता है कि सरकार और नागरिक के बीच की दूरी कम करने का लगातार प्रयास हुआ है. और भरोसा पैदा हुआ है.
जयराम ने कहा कि गैस सिलेंडर की कतारों से लेकर डिजिटल भुगतान तक, सरकारी दफ्तरों के चक्कर से लेकर मोबाइल में उपलब्ध दस्तावेजों तक, रोजमर्रा के जीवन में बदलाव दिखाई देता है. जब बुजुर्ग को पेंशन के लिए बार-बार बैंक नहीं जाना पड़ता, मजदूर दूसरे शहर में भी राशन ले पाता है, दुकानदार QR कोड से भुगतान लेता है और नागरिक अपने जरूरी दस्तावेज मोबाइल में लेकर चलता है, तब सुशासन केवल दिखाई नहीं देता, महसूस भी होता है.
जयराम विप्लव ने कहा कि राहुल गांधी एंटी-इन्कम्बेंसी खोज रहे हैं, जबकि जनता अपने रोजाना अनुभव में बदलाव देख रही है. यही अंतर राहुल गांधी समझ नहीं पा रहे. काम बोलता है और जब काम जमीन पर दिखाई देता है, तो जनता केवल सरकार बदलने के लिए नहीं, काम को आगे बढ़ाने के लिए भी जनादेश देती है.