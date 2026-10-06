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राहुल गांधी पर जयराम विप्लव का वारः बोले- ईज ऑफ लिविंग में सुधार देखते तो समझ आता कि PM मोदी के खिलाफ एंटी-इन्कम्बेंसी क्यों नहीं

बीजेपी प्रवक्ता जयराम विप्लव ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर ईज ऑफ लिविंग में आए व्यापक बदलाव को देख पाते तो उन्हें समझ में आता कि पीएम मोदी के खिलाफ एंटी-इन्कम्बेंसी क्यों नहीं है. दरअसल, राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम में कहा था कि जब इंदिरा गांधी को एंटी-इन्कम्बेंसी का सामना करना पड़ा, फिर नरेंद्र मोदी के मामले में ऐसा क्यों नहीं दिखता?

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Oct 06, 2026, 12:32 PM IST|Updated: Oct 06, 2026, 12:32 PM IST
राहुल गांधी पर जयराम विप्लव का वारः बोले- ईज ऑफ लिविंग में सुधार देखते तो समझ आता कि PM मोदी के खिलाफ एंटी-इन्कम्बेंसी क्यों नहीं
Image Credit: भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट सह प्रदेश प्रवक्ता जयराम विप्लव (File Photo)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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