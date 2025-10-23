तेजस्वी ने चुनाव से पहले मंत्रिमंडल बना लिया... बीजेपी नेता रविशंकर का महागठबंधन पर तगड़ा वार

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: बिहार की राजधानी पटना में महागठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. इस दौरान गठबंधन में शामिल सभी दलों के नेता मौजूद थे. कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने राजद नेता तेजस्वी यादव को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीएम फेस घोषित किया. अब इस पर बीजेपी सांसद रविशंकर ने तगड़ा प्रहार किया है. उन्होंने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी ने चुनाव से पहले मंत्रिमंडल बना लिया है.

भ्रष्टाचार और 420 का एक गंभीर मामला

बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद कहते हैं कि तेजस्वी यादव की बात करें तो दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से दो आदेश जारी किए गए हैं... न्यायालय ने सभी मामलों की जांच की और घोषित किया कि यह (IRCTC hotel corruption case) भ्रष्टाचार और 420 का एक गंभीर मामला है.

'लालू परिवार से सावधान रहिए'

उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव, आप आईपीसी की धारा 420 के तहत आरोपी हैं. सजा सात साल है. आपके इस दावे पर ध्यान देने की जरूरत है कि आप भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे... बिहार के लोग सावधान रहें. बिहार के ये 2.60 करोड़ परिवार, जिन्हें वे स्थायी नौकरी देने की बात कर रहे हैं, उनकी (RJD) पृष्ठभूमि ऐसी है कि यह आपका पूरा जीवन दुखी कर देगी. उनका कोई भी काम भ्रष्टाचार के बिना नहीं होता है, और मैं इस सब का सबूत दे रहा हूं.

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने 23 अक्टूबर, 2025 (गुरुवार) को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. महागठबंधन ने गुरुवार को तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया. साथ ही मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार चुना गया. राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि इस गठबंधन में शामिल सभी दलों ने यह निर्णय लिया है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे और वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनेंगे.

उन्होंने यह भी कहा कि सामाजिक समीकरणों के आधार पर अन्य उप मुख्यमंत्री भी बनाए जाएंगे. कांग्रेस नेता ने एनडीए से भी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की बात कही. उन्होंने कहा कि एनडीए को भी अपने मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा करनी होगी. पिछले चुनाव में हम लोग थोड़े सीटों के कारण सरकार नहीं बना पाए थे. इस बार हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में जा रहे हैं.

