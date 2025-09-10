Bihar Politics: लालू परिवार पर भाजपा नेता ऋतुराज सिन्हा का हमला, कहा- तेजस्वी यादव के पास न विजन है न नेतृत्व क्षमता
Bihar Politics: लालू परिवार पर भाजपा नेता ऋतुराज सिन्हा का हमला, कहा- तेजस्वी यादव के पास न विजन है न नेतृत्व क्षमता

भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने लालू प्रसाद यादव के संघर्ष को सम्मान दिया लेकिन उनके परिवार पर करारा हमला बोला. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को बेहतर शिक्षा और अवसर मिले, फिर भी उन्होंने कोई नया विजन बिहार को नहीं दिया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 10, 2025, 11:17 PM IST

भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा
भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने लालू प्रसाद यादव को लेकर कहा कि उनका संघर्ष बहुत बड़ा था और बिहार की राजनीति में उनकी भूमिका को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता. लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ा कि जब लालू जी मुख्यमंत्री बने, तब उनके बच्चों को पूरी तरह अवसर मिला. चाहे बेहतर शिक्षा हो, नौकरी हो या दुनिया देखने और समझने का मौका, सब कुछ उनके सामने था. इसके बावजूद तेजस्वी यादव कोई नया विजन या ठोस नेतृत्व बिहार को नहीं दे पाए. ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि शिक्षा का सीधा संबंध सोच से होता है और जब अवसर होते हुए भी शिक्षा का लाभ नहीं उठाया जाता तो यह चिंता का विषय बन जाता है.

ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि बिहार को आज यह तय करना है कि वह किस रास्ते पर जाना चाहता है. एक ओर नीतिश कुमार जैसे अनुभवी और परीक्षित नेता हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर डबल इंजन की सरकार से बिहार को विकसित भारत का हिस्सा बना रहे हैं. दूसरी ओर, पुराना जातिवाद, अगड़ा-पिछड़ा और 90 के दशक की राजनीति है, जिसने बिहार को पीछे धकेला. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने 18 साल नीतिश कुमार का शासन और 18 साल लालू परिवार का शासन देखा है, अब जनता को खुद तय करना होगा कि किसके राज में राज्य का नुकसान हुआ और किससे फायदा हुआ.

ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि बिहार देश का सबसे युवा प्रदेश है, जिसकी औसत आयु मात्र 23 साल है. लेकिन तेजस्वी यादव बिहार के युवाओं के लिए रोल मॉडल नहीं बन पाए. अगर युवाओं से या युवाओं के माता-पिता से पूछा जाए कि क्या वे चाहते हैं कि उनका बेटा तेजस्वी जैसा बने, तो बहुत कम लोग इस पर हां कहेंगे. उन्होंने कहा कि एक नेता को पहले खुद रोल मॉडल बनना पड़ता है, तभी जनता उसे स्वीकार करती है.

भाजपा नेता ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि बिहार को आगे बढ़ाने के लिए अब जाति की राजनीति छोड़नी होगी. उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाजपा हर समाज, हर वर्ग के लोगों को नेतृत्व में आगे लाने का काम करती है और यही पार्टी की ताकत है. आज जरूरत इस बात की है कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय बढ़े, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं सुधरे, उद्योग लगे और हर पंचायत में उद्यमिता बढ़े.

ऋतुराज सिन्हा ने चिराग पासवान पर उठ रहे सवालों को लेकर कहा कि गठबंधन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है. चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और एनडीए के सभी सहयोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतिश कुमार के साथ चट्टान की तरह मजबूती से खड़े हैं. उन्होंने कहा कि एनडीए की स्थिति बिहार में मजबूत है और जब तक टिकटों का ऐलान नहीं होता, सीटों की संख्या पर चर्चा का कोई मतलब नहीं है.

;