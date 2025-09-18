'हाइड्रोजन बम' फुस्स', राहुल गांधी पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का पलटवार
'हाइड्रोजन बम' फुस्स', राहुल गांधी पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का पलटवार

Shahnawaz Hussain on Rahul Gandhi: बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तगड़ा निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का 'हाइड्रोजन बम' फुस्स हो गया.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Sep 18, 2025, 04:38 PM IST

बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का पलटवार (File Photo)
बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का पलटवार (File Photo)

BJP Leader Shahnawaz Hussain: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वे जल्द 'वोट चोरी' पर सबूतों का एक 'हाइड्रोजन बम' लेकर आएंगे. राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि वे बार-बार 'हाइड्रोजन बम' छोड़ने की बात करते हैं, लेकिन उनका हर दावा 'फुस्स' हो जाता है.

बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि राहुल गांधी बार-बार कहते हैं कि वे 'हाइड्रोजन बम' फोड़ेंगे, लेकिन उनका हर दावा 'फुस्स' हो जाता है. उन्होंने पहले कहा था कि 'भूकंप' आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अब वे 'हाइड्रोजन बम' की बात कर रहे हैं. मैं उनसे पूछता हूं कि वे 'हाइड्रोजन बम' कब फोड़ेंगे? मुझे लगता है कि उनका कुछ होने वाला नहीं है और हार का ठीकरा खुद पर न लेकर चुनाव आयोग पर थोपना चाहते हैं. इसलिए वे चुनाव आयोग को टारगेट करते हैं और घुसपैठियों को बचाने की कोशिश करते हैं.

उन्होंने आगे कहा कि अब पूरे देश में एसआईआर लागू होगा. दो-दो आधार कार्ड वालों के नाम डिलीट किए जाएंगे. इसके अलावा, घुसपैठियों के नाम भी वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे. हालांकि, राहुल गांधी इस पर भी संदेह पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं. शाहनवाज हुसैन ने बिहार चुनाव की बात करते हुए कहा कि बिहार का युवा विकास और सुशासन के साथ है. बिहार के युवाओं ने ठाना है कि राज्य में विकास की जो रफ्तार चल रही है, उसे रुकने देना नहीं है. बिहार का युवा फिर से जंगलराज की वापसी नहीं चाहता है.

यह भी पढ़ें: 'नहीं देंगे वोट, झाड़ू से मारेंगे', बिहार में 20 हजार से अधिक वोटर्स का ऐलान

राहुल गांधी ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार मतदाता सूची से नाम हटाने के मामले में शामिल लोगों को बचा रहे हैं. उन्होंने कर्नाटक के आलंद और महाराष्ट्र के राजुरा निर्वाचन क्षेत्रों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का इस्तेमाल करके पूरे देश में व्यवस्थित रूप से मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं.

इनपुट: आईएएनएस

यह भी पढ़ें: 'पढ़ने-लिखने में थोड़ा कमजोर, H₂O को H₂ समझ बैठे...', राहुल गांधी पर BJP का तंज

