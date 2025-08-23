बुरे फंसे तेजस्वी यादव! यूपी में मुकदमा दर्ज, पीएम मोदी से जुड़ा है कनेक्शन
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2893317
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

बुरे फंसे तेजस्वी यादव! यूपी में मुकदमा दर्ज, पीएम मोदी से जुड़ा है कनेक्शन

Bihar News: उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर जिले में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर केस दर्ज कराया गया है. यह के बीजेपी नेता शिल्पी गुप्ता ने दर्ज कराया है.

 

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Aug 23, 2025, 12:32 PM IST

Trending Photos

तेजस्वी यादव (File Photo)
तेजस्वी यादव (File Photo)

Tejashwi Yadav: राजद नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तेजस्वी यादव पर केस उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिला में दर्ज किया गया है. यह मुकदमा बीजेपी की महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता ने दर्ज कराया है.

दरअसल, तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. तेजस्वी यादव की इस पोस्ट से नाराज बीजेपी के महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता ने केस दर्ज कराया. फिलहाल, पुलिस के मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है. 

पीएम मोदी पर तेजस्वी ने किया था पोस्ट
राजद नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया X पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. तेजस्वी यादव ये पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी बिहार में पीएम मोदी की एक चुनावी रैली से पहले की थी. जिसके बाद से बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी गुस्सा था. 

थाना सदर बाजार में मुकदमा दर्ज
बीजेपी की महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता ने शाहजहांपुर के थाना सदर बाजार में मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तेजस्वी यादव ने जो टिप्पणी की है. इस उनकी निजी भावनाएं आहत हुई है. 

​यह भी पढ़ें: घुसपैठियों-लालटेन राज से डराया, ऑपरेशन सिन्दूर से जोश भरा और काम गिनाकर उम्मीद जगाई

तेजस्वी पर केस करने वाले ने क्या कहा, जानिए
शिल्पी गुप्ता का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के सम्मानित नेताओं के खिलाफ किसी भी तरह की अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. पुलिस ने अलग-अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई भी शुरू कर दी है.

रिपोर्ट:शिव कुमार

यह भी पढ़ें: कौन हैं प्रकाश वीर, जिसकी वजह से लगा लालू और तेजस्वी यादव को झटका!बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Shilpi GuptaTejashwi YadavShahjahanpur News

Trending news

Bihar SIR
23 दिन में सिर्फ एक पार्टी ने दर्ज कराई आपत्ति, कांग्रेस-राजद जैसे दल अभी तक दूर
Shilpi Gupta
बुरे फंसे तेजस्वी यादव! यूपी में मुकदमा दर्ज, पीएम मोदी से जुड़ा है कनेक्शन
Seraikela News
सरायकेला में बड़ा हादसा, कच्चा मकान ढहा, एक ही परिवार के 10 लोग मलबे में दबे
Land Records Bihar
खाता, खेसरा, रकबा से लेकर और कौन-कौन सी गड़बड़ियां जमीन के कागजात में होंगी सही?
Bihar News
सेंट्रल SP दीक्षा और पटना पुलिस की मुस्तैदी से 8 लापता छात्राएं मिलीं सुरक्षित
Jharkhand Crime News
अजरबैजान से गैंगस्टर मयंक सिंह लाया गया रांची, सुरक्षा के कड़े इंतजाम
Bihar Crime News
विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत, ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना और हत्या का आरोप
Nalanda News
टेम्पो और टैंकर की टक्कर में 8 लोगों की मौत, गंगा स्नान करके लौट रहे थे सभी
Bihar SIR
वोट चोरी के आरोपों पर विपक्ष की घेराबंदी, बीजेपी नेता घर-घर जाकर जुटा रहे जानकारी
Jharkhand news
51 साल की महिला ने 35 साल के बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति को मारा, हो गया खुलासा
;