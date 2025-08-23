बुरे फंसे तेजस्वी यादव! यूपी में मुकदमा दर्ज, पीएम मोदी से जुड़ा है कनेक्शन

Tejashwi Yadav: राजद नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तेजस्वी यादव पर केस उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिला में दर्ज किया गया है. यह मुकदमा बीजेपी की महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता ने दर्ज कराया है.

दरअसल, तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. तेजस्वी यादव की इस पोस्ट से नाराज बीजेपी के महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता ने केस दर्ज कराया. फिलहाल, पुलिस के मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है.

पीएम मोदी पर तेजस्वी ने किया था पोस्ट

राजद नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया X पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. तेजस्वी यादव ये पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी बिहार में पीएम मोदी की एक चुनावी रैली से पहले की थी. जिसके बाद से बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी गुस्सा था.

थाना सदर बाजार में मुकदमा दर्ज

बीजेपी की महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता ने शाहजहांपुर के थाना सदर बाजार में मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तेजस्वी यादव ने जो टिप्पणी की है. इस उनकी निजी भावनाएं आहत हुई है.

तेजस्वी पर केस करने वाले ने क्या कहा, जानिए

शिल्पी गुप्ता का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के सम्मानित नेताओं के खिलाफ किसी भी तरह की अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. पुलिस ने अलग-अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई भी शुरू कर दी है.

रिपोर्ट:शिव कुमार

