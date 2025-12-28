20 जनवरी तक नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन सकती है बीजेपी! जानें कब होगी चुनाव की प्रक्रिया

Nitin Nabin: बीजेपी 20 जनवरी तक नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन सकती है. नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो उनका कार्यकाल जनवरी 2026 से लेकर जनवरी 2029 तक रहेगा.
BJP National President: बीजेपी में संगठनात्मक स्तर पर जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. सभी प्रदेश अध्यक्षों को 15 जनवरी के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए दिल्ली बुलाया जा सकता है. सूत्रों के अनुसार, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं. ऐसे में चुनाव की प्रक्रिया 18 से 20 जनवरी के बीच होने की संभावना जताई जा रही है.
20 जनवरी तक की जा सकती है घोषणा
नितिन नवीन को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने की घोषणा 20 जनवरी तक की जा सकती है. भाजपा शासित राज्यों में आधे से अधिक में संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है. इन राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन की उम्मीदवारी का समर्थन करते हुए नामांकन पत्रों का एक सेट जमा करेंगे. नामांकन का एक दूसरा सेट बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, नितिन नवीन के समर्थन में प्रस्तुत नामांकन पत्रों पर पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हस्ताक्षर मौजूद होंगे.
सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नितिन नवीन एकमात्र उम्मीदवार हैं, ऐसे में जल्द ही बीजेपी के मुख्य चुनाव अधिकारी के. लक्ष्मण नामांकन पत्रों की जांच के बाद उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की आधिकारिक घोषणा करने कर सकते हैं. भाजपा शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों और राज्य अध्यक्षों को इस मौके पर दिल्ली में मौजूद रहने के लिए कहा गया है.
कितने समय तक रहेगा नए अध्यक्ष का कार्यकाल?
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, यदि नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो उनका कार्यकाल जनवरी 2026 से लेकर जनवरी 2029 तक रहेगा. चुकी, 2029 में लोकसभा चुनाव भी होना है तो उनके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है.