'पप्पू यादव नौटंकीबाज, राहुल गांधी सनातनी विरोधी...', बीजेपी मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र का तीखा वार

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लोकसभा में 31 जुलाई, 2026 दिन शुक्रावार को सांसद पप्पू यादव ने राम मंदिर में हुए चंदा चोरी के विरोध में साधु के भेष में नाट्य प्रदर्शन किया, जिसमें तमाम विपक्षी पार्टियों ने उनका साथ दिया. साथ ही राहुल गांधी ने उन्हें चंदा दिया. इस मसले पर बिहार में भी राजनीति गर्म है. इस पर बिहार के पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र ने पप्पू यादव और विपक्ष पर तीखा पलटवार किया. उन्होंने कहा कि पप्पू यादव को नौटंकीबाज बताया और उन्हें सनातन विरोधी भी कहा.
पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जब तक वह नौटंकी करते रहेंगे, बीजेपी हमेशा जीत दर्ज करते रहेगी. यह सब काम करने नहीं देना चाहते हैं, हमारी सरकार कोई बिल पेश गलत के विरोध में करती है, तो ये विपक्षी वाले उसे पास नहीं कराने के लिए विरोध करते हैं. ये बातें पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र ने भागलपुर में बांध कटावस्थल का निरीक्षण के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कही.
भागलपुर में राघोपुर काजीकोरैया तटबंध का मंत्री निरीक्षण किया
दरअसल, गंगा नदी ने पिछले दिनों बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र के विधानसभा क्षेत्र में रौद्र रूप दिखाया था. यहां ऊर्जा मंत्री बुलो मंडल के आवास के आगे कुछ दूरी पर बने राघोपुर काजीकोरैया तटबंध का 150 मीटर का हिस्सा ध्वस्त हुआ था. मंत्री इंजीनियर शैलेन्द्र ने कटाव स्थल का निरीक्षण किया. यहां मौजूद जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता को उन्होंने फटकार लगा दी.
'कोई दिक्कत है तो मेरा नम्बर लीजिए, रात 12 बजे भी कॉल कीजिए'
मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र ने अभियंता से कहा कि यहां मजबूती से काम कीजिए, जियो बैग डालिए, 2 दिन में रिजल्ट दीजिए, नहीं तो सस्पेंड कर देंगे. उन्होंने आगे कहा कि नौकरी, तो जाएगी ही उससे पहले यहां के लोग आपको जाने नहीं देंगे. कोई दिक्कत है तो मेरा नम्बर लीजिए... रात 12 बजे भी कॉल कीजिए.
मजबूती से बांध के दोनों ओर काम का निर्देश
उन्होंने बताया कि अधिकारियों से जल्द यहां मजबूती से बांध के दोनों ओर काम का निर्देश दिया है. साथ ही लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है. उन्होंने कहा कि हमने अभी कटाव स्थल को देखा है, गंगा की धारा इधर मुड़ गई है. मगर, हम पब्लिक को 200 प्रतिशत आश्वस्त करते हैं कि बांध पूरी तरह सुरक्षित रहेगा. बता दें कि 26 जुलाई की रात में बांध का बड़ा हिस्सा कटाव की जद में आया था, जिसके बाद अफरा-तफरी मच गई थी.
रिपोर्ट: अश्वनी कुमार