Bihar Politics: '20-25 हजार में लड़कियां मिलती हैं बिहार की लड़कियां...', BJP मंत्री के पति का विवादित बयान

Minister Rekha Arya Husband: उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं. उन्होंने बिहार की लड़कियों पर बड़ी ही अभद्र टिप्पणी की है. उनका बयान सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है. अब देखना यह होगा कि बीजेपी उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है और बिहार एनडीए के सहयोगी दलों की इस पर क्या प्रतिक्रिया रहती है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Jan 02, 2026, 12:48 PM IST

Minister Rekha Arya Husband Controversial Statement: उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू के एक बयान ने बिहार का सियासी पारा चढ़ा दिया है. दरअसल, गिरधारी लाल साहू ने बिहार की लड़कियों के लिए बड़ी आपत्तिजनक बात कही है. उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि बिहार की लड़कियां 20-25 हजार में मिल जाती हैं. उनके बयान पर उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है. कांग्रेस की महिला विंग ने महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य के घर का घेराव करके विरोध जताया है. वहीं दूसरी ओर बिहार में भी इस मुद्दे पर सियासत देखने को मिल सकती है. 

बताया जा रहा है कि मंत्री के पति एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. इसी दौरान एक अविवाहित कार्यकर्ता को शादी करने की सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि शादी कर लो. लड़कियों की कमी नहीं है. उन्होंने कहा कि बताओ तो बिहार से कोई जुगाड़ करें. बिहार में लड़कियां शादी के लिए 20–25 हजार में मिल जाती हैं. अब उनका वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि, Z Media इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

ये भी पढ़ें- CM नीतीश के लिए जबरदस्त रहा 2025, साल 2026 मे JDU के सामने होंगी ये नई चुनौतियां

बता दें कि उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य के पति पहले भी विवादों में रह चुके हैं. एक डबल मर्डर केस में उनका नाम सामने आ चुका है. इसके अलावा साहू के नौकर ने उनपर किडनी निकालने का आरोप लगाया था. नौकर का आरोप था कि गिरिधारी लाल साहू ने धोखे से उसकी किडनी निकालकर अपनी दूसरी पत्नी बैजयंतीमाला साहू को ट्रांसप्लांट करवा दी. अब एक बार फिर से साहू सुर्खियों में आ गए हैं. अब देखना यह होगा कि बीजेपी उन पर क्या एक्शन लेती है. साथ ही उनके इस बयान का बिहार एनडीए पर क्या प्रभाव पड़ता है.

