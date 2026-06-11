'तुमको किसने बना दिया प्रोजेक्ट ऑफिसर रे...'

वायरल वीडियो में बीजेपी विधायक बीरेंद्र सिंह कहते हैं कि मैंने कहा था कि जब हम बैरिया चलेंगे, तो आपको आना होगा. उसने कहा कि आज संडे है मुझे छोड़ दीजिए और कानून की किताब निकाल दी. हम ये सब बर्दाश्त करने के आदी नहीं हैं. मैंने उससे कहा कि तुमको किसने प्रोजेक्ट ऑफिसर बना दिया रे बेहूदा... इसके बाद विधायक ने मंच से ही अधिकारी के लिए बेहद आपत्तिजनक और अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया. उन्होंने आगे कहा कि जनता चुनाव जिताकर जनप्रतिनिधि को भेजती है, इसलिए अधिकारियों को जनता के काम को प्राथमिकता देनी होगी.