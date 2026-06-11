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बीजेपी विधायक ने मर्यादा की लांघी सीमा, प्रोजेक्ट ऑफिसर को कहा- 'बेहूदा'

BJP MLA Birendra Singh News: गया में बीजेपी विधायक बीरेंद्र सिंह ने मर्यादा की सीमाएं लांघी दी. उन्होंने मंच से प्रोजेक्ट ऑफिसर को गंदी गालियां दी. विधायक ने कहा कि 'बेहूदा..तुमको किसने बना दिया प्रोजेक्ट ऑफिसर रे'.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 11, 2026, 03:24 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 03:32 PM IST
बीजेपी विधायक ने मर्यादा की लांघी सीमा, प्रोजेक्ट ऑफिसर को कहा- 'बेहूदा'
Image Credit: गया में BJP विधायक बीरेंद्र सिंह ने मंच से दी गंदी गालियां

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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