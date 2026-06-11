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BJP MLA Birendra Singh: बिहार के गया जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक बीरेंद्र सिंह ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी. उन्होंने एक सार्वजनिक अभिनंदन समारोह में एक प्रोजेक्ट ऑफिसर को सरेआम अपशब्द और भद्दी गालियां दी. बीजेपी विधायक का गाली देते यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे सूबे के सियासी गलियारों में खलबली मच गई है.
जानकारी के अनुसार, यह मामला वजीरगंज विधानसभा के आदित्य नगर बैरिया का है. यहां बिहार तैलिक साहू सभा के बैनर तले एक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया था. इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वजीरगंज के बीजेपी विधायक बीरेंद्र सिंह शामिल हुए थे. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद थे.
नाला निर्माण को लेकर भड़के विधायक
वायरल वीडियो में बीजेपी विधायक बीरेंद्र सिंह मंच से संबोधित करते हुए एक प्रोजेक्ट ऑफिसर पर भड़ास निकालते दिख रहे हैं. वीडियो के मुताबिक, विधायक किसी नाला निर्माण कार्य को लेकर अधिकारी के रवैये से नाराज थे.
'तुमको किसने बना दिया प्रोजेक्ट ऑफिसर रे...'
वायरल वीडियो में बीजेपी विधायक बीरेंद्र सिंह कहते हैं कि मैंने कहा था कि जब हम बैरिया चलेंगे, तो आपको आना होगा. उसने कहा कि आज संडे है मुझे छोड़ दीजिए और कानून की किताब निकाल दी. हम ये सब बर्दाश्त करने के आदी नहीं हैं. मैंने उससे कहा कि तुमको किसने प्रोजेक्ट ऑफिसर बना दिया रे बेहूदा... इसके बाद विधायक ने मंच से ही अधिकारी के लिए बेहद आपत्तिजनक और अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया. उन्होंने आगे कहा कि जनता चुनाव जिताकर जनप्रतिनिधि को भेजती है, इसलिए अधिकारियों को जनता के काम को प्राथमिकता देनी होगी.
रिपोर्ट: जय प्रकाश कुमार