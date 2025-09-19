अदानी को क्यों दी 1 रुपए में जमीन? बीजेपी विधायक ने समझाया गणित, आप भी जानिए

Bhagalpur/भागलपुर: बिहार के भागलपुर जिले के पीरपैंती में अदानी पॉवर 2400 मेगावाट का प्लांट लगाएगी. इसको लेकर विवाद शुरू हो गया है. विवाद है कि एक रुपए की लीज पर अदानी को यह जिम्मा मिल गया है. यहां 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे. कांग्रेस ने 18 सितंबर, 2025 दिन गुरुवार को बिहार की राजधानी पटना में इसको लेकर विरोध जताया है.

कैसे अदानी को जमीन दी गयी? जानिए

बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेन्द्र ने मामले में विपक्ष पर निशाना साधा. साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे अदानी को जमीन दी गयी? क्या कुछ करार हुआ है? इंजीनियर शैलेंद्र ने कहा कि लालू के राज में उद्योगपति यहां आने से डरते थे, अपहरण बलात्कार होता था, लेकिन धन्य है हमारे मोदी जी की जिन्होंने भागलपुर में इतनी बड़ी योजना दी है.

'ये ओपन टेंडर था, जिस कंपनी बिडिंग जीता उसे जमीन मिली'

उन्होंने आगे बताया कि ये ओपन टेंडर था. 4 से 5 कम्पनियों ने टेंडर डाला था. बिडिंग हुई थी, बिडिंग में कम्पनी सामने आई. इसमें एक रुपया 50 पैसा का बात कहां है? बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेन्द्र ने कहा कि विपक्ष परसेप्शन बना लिए नैरेटिव फैला रहे है. जिस भी व्यक्ति की जमीन ली गयी है क्या? उन्हें मुआवजा नहीं मिला है यह भी बताए ना.

'स्थानीय लोगों को नौकरी का भी करार'

विधायक इंजीनियर शैलेन्द्र ने कहा कि अदानी ने सस्ती बिजली और स्थानीय लोगों को नौकरी का भी करार किया है. बिहार आगे बढ़े विकसित हो यह विपक्ष नहीं चाहती है. कांग्रेस जो बउवा की पार्टी है. वो और लालू यादव की पार्टी ये चाहते हैं कि युवा उद्यमी नहीं बने.

रिपोर्ट: अश्वनी कुमार

