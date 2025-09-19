अदानी को क्यों दी 1 रुपए में जमीन? बीजेपी विधायक ने समझाया गणित, आप भी जानिए
अदानी को क्यों दी 1 रुपए में जमीन? बीजेपी विधायक ने समझाया गणित, आप भी जानिए

BJP MLA Engineer Shailendra: भागलपुर के पीरपैंती में अदानी ग्रुप पावर प्लांट बनाएगी. इस पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है. वहीं, एक रुपए की लीज पर जमीन देने की बात पर बीजेपी विधायक ने गणित समझाया कि क्यों दिया.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Sep 19, 2025, 11:29 AM IST

इंजीनियर शैलेंद्र, बीजेपी विधायक
इंजीनियर शैलेंद्र, बीजेपी विधायक

Bhagalpur/भागलपुर: बिहार के भागलपुर जिले के पीरपैंती में अदानी पॉवर 2400 मेगावाट का प्लांट लगाएगी. इसको लेकर विवाद शुरू हो गया है. विवाद है कि एक रुपए की लीज पर अदानी को यह जिम्मा मिल गया है. यहां 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे. कांग्रेस ने 18 सितंबर, 2025 दिन गुरुवार को बिहार की राजधानी पटना में इसको लेकर विरोध जताया है. 

कैसे अदानी को जमीन दी गयी? जानिए
बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेन्द्र ने मामले में विपक्ष पर निशाना साधा. साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे अदानी को जमीन दी गयी? क्या कुछ करार हुआ है? इंजीनियर शैलेंद्र ने कहा कि लालू के राज में उद्योगपति यहां आने से डरते थे, अपहरण बलात्कार होता था, लेकिन धन्य है हमारे मोदी जी की जिन्होंने भागलपुर में इतनी बड़ी योजना दी है. 

'ये ओपन टेंडर था, जिस कंपनी बिडिंग जीता उसे जमीन मिली'
उन्होंने आगे बताया कि ये ओपन टेंडर था. 4 से 5 कम्पनियों ने टेंडर डाला था. बिडिंग हुई थी, बिडिंग में कम्पनी सामने आई. इसमें एक रुपया 50 पैसा का बात कहां है? बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेन्द्र ने कहा कि विपक्ष परसेप्शन बना लिए नैरेटिव फैला रहे है. जिस भी व्यक्ति की जमीन ली गयी है क्या? उन्हें मुआवजा नहीं मिला है यह भी बताए ना.

​यह भी पढ़ें: भागलपुर के पीरपैंती में बनेगा बिहार का सबसे बड़ा पावर प्लांट, PM ने किया शिलान्यास

'स्थानीय लोगों को नौकरी का भी करार'
विधायक इंजीनियर शैलेन्द्र ने कहा कि अदानी ने सस्ती बिजली और स्थानीय लोगों को नौकरी का भी करार किया है. बिहार आगे बढ़े विकसित हो यह विपक्ष नहीं चाहती है. कांग्रेस जो बउवा की पार्टी है. वो और लालू यादव की पार्टी ये चाहते हैं कि युवा उद्यमी नहीं बने.

रिपोर्ट: अश्वनी कुमार

यह भी पढ़ें: भागलपुर के पीरपैंती में बनेगा बिहार का सबसे बड़ा पावर प्लांट, PM करेंगे शिलान्यास

