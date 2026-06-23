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'मुझे बदनाम करने की साजिश', फर्जी बयानों पर भड़कीं BJP विधायक मैथिली ठाकुर, भरत तिवारी एनकाउंटर पर कही ये बात

Maithili Thakur On Bharat Tiwari Encounter: मैथिली ठाकुर ने कहा कि महागठबंधन के कुछ लोग और मेरे राजनीतिक विरोधी फर्जी पोस्टर एवं फर्जी बयानबाजी के माध्यम से जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं. मैं सभी नागरिकों से स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूं कि मेरे किसी भी बयान पर तभी विश्वास करें जब उसे मेरे आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुझे स्वयं बोलते हुए देखें या सुनें.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 23, 2026, 01:31 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 01:31 PM IST
'मुझे बदनाम करने की साजिश', फर्जी बयानों पर भड़कीं BJP विधायक मैथिली ठाकुर, भरत तिवारी एनकाउंटर पर कही ये बात
Image Credit: Zee Media

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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