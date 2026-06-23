'मुझे बदनाम करने की साजिश', फर्जी बयानों पर भड़कीं BJP विधायक मैथिली ठाकुर, भरत तिवारी एनकाउंटर पर कही ये बात

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Maithili Thakur News: भोजपुर में भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है. विपक्ष के साथ-साथ सत्तापक्ष के भी कई नेताओं ने इस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए जांच की मांग की है. बीजेपी के कई ब्राह्मण विधायकों ने इस एनकाउंटर के विरोध किया है. इस कड़ी में अलीनगर से बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर से जुड़े कुछ पोस्ट वायरल हो रहे हैं. इनको लेकर अब मैथिली ठाकुर ने विपक्ष पर निशाना साधा है. बीजेपी विधायक मैथली ठाकुर ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे नाम से झूठे, मनगढ़ंत और भ्रामक बयान फैलाकर मुझे बदनाम करने की साजिश लगातार की जा रही है.
मैथिली ठाकुर ने कहा कि महागठबंधन के कुछ लोग और मेरे राजनीतिक विरोधी फर्जी पोस्टर एवं फर्जी बयानबाजी के माध्यम से जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं. मैं सभी नागरिकों से स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूं कि मेरे किसी भी बयान पर तभी विश्वास करें जब उसे मेरे आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुझे स्वयं बोलते हुए देखें या सुनें. मेरे फोटो के साथ लिखी गई किसी भी बात को मेरा आधिकारिक बयान न मानें. भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर मैथिली ठाकुर ने कहा कि जहां तक भरत तिवारी प्रकरण का सवाल है, मैं स्पष्ट मानती हूं कि भारत में कानून सर्वोपरि है और किसी को भी कानून से ऊपर जाकर कार्य करने का अधिकार नहीं है.
बीजेपी विधायिका ने आगे कहा कि अगर कोई व्यक्ति आत्मसमर्पण कर चुका हो, तो उसके साथ कानून के अनुसार व्यवहार होना चाहिए. किसी भी परिस्थिति में कानून को हाथ में लेने की प्रवृत्ति स्वीकार्य नहीं है. जो भी व्यक्ति, पुलिस अधिकारी, अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर कानून से ऊपर जाकर कार्य करता है, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा कि झूठ फैलाना, भ्रम पैदा करना और समाज को गुमराह करना कुछ लोगों की राजनीति हो सकती है, लेकिन मेरी राजनीति सत्य, न्याय और कानून के शासन में विश्वास करती है.