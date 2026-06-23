'मुझे बदनाम करने की साजिश', फर्जी बयानों पर भड़कीं BJP विधायक मैथिली ठाकुर, भरत तिवारी एनकाउंटर पर कही ये बात

मैथिली ठाकुर ने कहा कि महागठबंधन के कुछ लोग और मेरे राजनीतिक विरोधी फर्जी पोस्टर एवं फर्जी बयानबाजी के माध्यम से जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं. मैं सभी नागरिकों से स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूं कि मेरे किसी भी बयान पर तभी विश्वास करें जब उसे मेरे आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुझे स्वयं बोलते हुए देखें या सुनें. मेरे फोटो के साथ लिखी गई किसी भी बात को मेरा आधिकारिक बयान न मानें. भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर मैथिली ठाकुर ने कहा कि जहां तक भरत तिवारी प्रकरण का सवाल है, मैं स्पष्ट मानती हूं कि भारत में कानून सर्वोपरि है और किसी को भी कानून से ऊपर जाकर कार्य करने का अधिकार नहीं है.