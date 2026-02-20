Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3116733
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

'राजा अनुभवी लेकिन...', बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर का लालू यादव पर 'धृतराष्ट्र' वाला तंज

BJP MLA Maithili Thakur: बिहार विधानसभा में बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर तीखा तंज किया. उन्होंने अपने स्पीच में लालू यादव पर 'धृतराष्ट्र' वाला तंज किया.

Written By  Shailendra |Last Updated: Feb 20, 2026, 05:03 PM IST

Trending Photos

बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर का लालू यादव पर 'धृतराष्ट्र' वाला तंज
बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर का लालू यादव पर 'धृतराष्ट्र' वाला तंज

Bihar Politics: बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने बिहार असेंबली के अंदर एक जोशीले भाषण दिया. 19 फरवरी, 2026 दिन गुरुवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर जोरदार हमला किया. मैथिली ने लालू यादव के शासन की तुलना महाभारत के अंधे राजा 'धृतराष्ट्र' से की. उन्होंने लालू यादव और तेजस्वी यादव का साफ तौर पर जिक्र करते हुए कहा कि जब भी मैं उस समय (2005 से पहले) के बारे में सोचती हूं, तो मुझे महाभारत में धृतराष्ट्र का हस्तिनापुर याद आता है. राजा अनुभवी थे, लेकिन वे अंधे थे और देखना नहीं चाहते थे. उन्हें हस्तिनापुर की नहीं, बल्कि अपने दुर्योधन की चिंता थी.

मैथिली ठाकुर ने सदन में स्पीच देते हुए कहा कि करीब दो दशक पहले राज्य शिक्षा से वंचित था. उन्होंने कहा कि कई पीढ़ियां आज भी इससे पीड़ित हैं. तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना मैथिली ठाकुर ने कहा कि उस समय सत्ता में बैठे लोग लोगों की चीखें नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों और कानों पर पट्टी बांध रखी है. मैथिली ने कहा कि 2005 से पहले बिहार में शाम 5-6 बजे के बाद घर से निकलना नामुमकिन था.

उन्होंने कहा कि लोग कहते थे कि शाम 5 बजे के बाद कार से बाहर मत निकलो, यह खतरनाक है. बीजेपी विधायक ने कहा कि आज, एक कलाकार और MLA के तौर पर मैं दरभंगा से सुबह 3 बजे निकलती हूं और पटना में अपने घर सुरक्षित पहुंचती हूं. यह बदलाव नीतीश कुमार के अच्छे शासन का नतीजा है.

Add Zee News as a Preferred Source

भारतीय जनता पार्टी की विधायक मैथिली ठाकुर ने सीएम नीतीश कुमार की साइकिल स्कीम की भी तारीफ की, जो साल 2006 में क्लास 9 की लड़कियों को साइकिल खरीदने के लिए फाइनेंशियल मदद देने के लिए शुरू की गई थी. उन्होंने कहा कि मेरे अपने गांव में, जहां स्कूल के नाम पर कोई बात नहीं होती थी, साइकिल प्रोग्राम शुरू होने पर सभी लड़कियां स्कूल जाने लगीं.

यह भी पढ़ें: 'अक्षरा सिंह ने उजाड़ा पवन सिंह का घर..', सुपरस्टार के चाचा के बयान ने मचाया हड़कंप

TAGS

BJP MLA Maithili ThakurLalu YadavTejashwi YadavBihar News

Trending news

BJP MLA Maithili Thakur
'राजा अनुभवी लेकिन...', BJP MLA मैथिली ठाकुर का लालू यादव पर 'धृतराष्ट्र' वाला तंज
Begusarai News
'पत्नी ने पति का प्राइवेट पार्ट दबाकर मार डाला', राजीव कुमार के पिता ने लगाया आरोप
Sharda Devi
कागजों में 104 साल की ‘बुजुर्ग’ बनी शारदा देवी, सरकारी लापरवाही से पेंशन से वंचित
Bhojpuri news
'अक्षरा सिंह ने उजाड़ा पवन सिंह का घर..', सुपरस्टार के चाचा के बयान ने मचाया हड़कंप
Gopalganj news
गोपालगंज: मस्जिद का इमाम नाबालिग लड़की को लेकर फरार, मां ने दर्ज कराई FIR
Tejashwi Yadav
'अपराधी सम्राट हो गए' तेजस्वी के वार पर दिलीप जायसवाल का पलटवार, बोले- वे कहां है?
siwan news
होली के रंग में भंग डालने वालों की खैर नहीं! सीवान में 50 लाख के विदेशी शराब जब्त
Bhagalpur News
भागलपुर की बेटियों का राष्ट्रीय मंच पर जलवा, नागपुर में गूंजी स्नेहा-अनुष्का की आवज
Saharsa news
Saharsa News: सहरसा में वकिल के 13 साल के बेटे को अपराधियों ने मारी थी गोली, हुई मौत
Bihar Rajya Sabha Chunav 2026
BJP से डायरेक्ट डील करने लगे हैं संजय झा, हरिवंश वाला सिंगल विंडो खत्म करेगी JDU?