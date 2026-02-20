'राजा अनुभवी लेकिन...', बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर का लालू यादव पर 'धृतराष्ट्र' वाला तंज

Bihar Politics: बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने बिहार असेंबली के अंदर एक जोशीले भाषण दिया. 19 फरवरी, 2026 दिन गुरुवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर जोरदार हमला किया. मैथिली ने लालू यादव के शासन की तुलना महाभारत के अंधे राजा 'धृतराष्ट्र' से की. उन्होंने लालू यादव और तेजस्वी यादव का साफ तौर पर जिक्र करते हुए कहा कि जब भी मैं उस समय (2005 से पहले) के बारे में सोचती हूं, तो मुझे महाभारत में धृतराष्ट्र का हस्तिनापुर याद आता है. राजा अनुभवी थे, लेकिन वे अंधे थे और देखना नहीं चाहते थे. उन्हें हस्तिनापुर की नहीं, बल्कि अपने दुर्योधन की चिंता थी.

मैथिली ठाकुर ने सदन में स्पीच देते हुए कहा कि करीब दो दशक पहले राज्य शिक्षा से वंचित था. उन्होंने कहा कि कई पीढ़ियां आज भी इससे पीड़ित हैं. तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना मैथिली ठाकुर ने कहा कि उस समय सत्ता में बैठे लोग लोगों की चीखें नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों और कानों पर पट्टी बांध रखी है. मैथिली ने कहा कि 2005 से पहले बिहार में शाम 5-6 बजे के बाद घर से निकलना नामुमकिन था.

उन्होंने कहा कि लोग कहते थे कि शाम 5 बजे के बाद कार से बाहर मत निकलो, यह खतरनाक है. बीजेपी विधायक ने कहा कि आज, एक कलाकार और MLA के तौर पर मैं दरभंगा से सुबह 3 बजे निकलती हूं और पटना में अपने घर सुरक्षित पहुंचती हूं. यह बदलाव नीतीश कुमार के अच्छे शासन का नतीजा है.

भारतीय जनता पार्टी की विधायक मैथिली ठाकुर ने सीएम नीतीश कुमार की साइकिल स्कीम की भी तारीफ की, जो साल 2006 में क्लास 9 की लड़कियों को साइकिल खरीदने के लिए फाइनेंशियल मदद देने के लिए शुरू की गई थी. उन्होंने कहा कि मेरे अपने गांव में, जहां स्कूल के नाम पर कोई बात नहीं होती थी, साइकिल प्रोग्राम शुरू होने पर सभी लड़कियां स्कूल जाने लगीं.

