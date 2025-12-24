Bihar Politics: 'राजद विधायक इधर आना चाहते हैं...', BJP विधायक नीरज बबलू के दावे से सियासत गरमाई

Bihar Politics: बिहार के पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू के एक दावे ने प्रदेश के सियासी पारे को बढ़ा दिया है. दरअसल, नीरज सिंह बबलू ने दावा किया है कि राजद में जल्द ही बड़ी टूट देखने को मिल सकती है. बीजेपी विधायक ने कहा कि राजद के कई विधायक इधर आना चाहते हैं. सत्ता में सब लोग आना चाहते हैं. बीजेपी विधायक ने आगे कहा कि अगर उनके विधायक भी अपने इलाके में काम कराना चाहते हैं तो सत्ता के साथ जाएं. नीतीश कुमार जी और मोदी जी के साथ में आएं. नीरज सिंह बबलू ने कहा कि आरजेडी एक नर्क है और उस नर्क में कौन जाना चाहेगा? इस चुनाव में नर्क का सफाया हो गया. नर्क में ठेलम-ठेला करने कौन जाएगा.

इस पर जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि बिहार के लोग इस बात को जानते हैं कि अगर नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रीय जनता दल को सहारा नहीं दिया होता, तो उनकी कभी इतनी सीटें नहीं आतीं. इस बार आरजेडी ने लड़कर देख लिया. 2010 वाली परिस्थिति इनकी हो चुकी है. तो सच में यह सबको मालूम है कि राष्ट्रीय जनता दल राजनीतिक रूप से एक नर्क के समान है, जहां अपराधियों, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला रहता है. जहां धनबल का प्रयोग होता है. परिवार के आगे-पीछे जो घूमेगा, उसको ही मौका मिलेगा. अब जितने विधायक जीत कर भी आए हैं, सबके मन में गहरा असंतोष है. सबको मालूम है कि लोगों के बीच नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता है और सबका रुझान वर्तमान एनडीए की सरकार की तरफ है. अगर महागठबंधन के घटक दलों के विधायक अपनी स्वेच्छा से एनडीए की तरफ चले आएं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी.

वहीं नीरज बबलू के इस बयान पर पलटवार करते हुए राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि कौन किस पार्टी को तोड़ेगा, यह आगे पता चल जाएगा. एनडीए ने बिहार में सरकार बनाई है. उसे बिहार की भलाई के लिए काम करना चाहिए. जो वादा किया है, उसे पूरा करना चाहिए. वे लोग तेजस्वी यादव और आरजेडी की चिंता छोड़ें. उनको अच्छी तरह से पता है कि आज बीजेपी-जेडीयू में और एनडीए अन्य घटक दलों में आपस में ही कंप्टीशन है. राजद प्रवक्ता ने कहा कि वे अपनी सरकार ठीक से चलाएं. बिहार की जनता की भलाई के लिए काम करें. तेजस्वी जी की चिंता के लिए जनता बैठी है. आज भी सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत आरजेडी को ही मिला है.

Add Zee News as a Preferred Source

इस मामले में बिहार कांग्रेस के पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा ने कहा जो लोग खुद गोडसे के वंश से आते हैं, वो लोग स्वर्ग और नर्क का क्या फैसला करेंगे. नीरज बबलू जी को मंत्री बनना है, इसलिए ये एकदम ताबड़-तोड़ तेल मालिश करने में लगे हुए हैं. उनके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आएं हैं, तो कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि उनकी भी नजर में आ जाएं. केंद्र की नजर में आएंगे तो इनको मंत्री पद मिल सकता है. भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग मंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन नहीं बन पा रहे हैं. वे रोड पर घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं. कल आए थे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, कैसे सब आगे-आगे पैदल दौड़ रहे थे, क्योंकि सबको मंत्री बनना है.

रिपोर्ट- रूपेंद्र