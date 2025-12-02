BJP MLA Prem Kumar Net Worth: कितने करोड़ों के मालिक हैं बीजेपी विधायक प्रेम कुमार, जो बनेंगे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष

BJP MLA Prem Kumar Net Worth: बिहार विधानसभा के स्पीकर पद के लिए बीजेपी विधायक डॉ. प्रेम कुमार का नाम तय हो गया है. प्रेम कुमार के नामांकन दाखिल करने के बाद निर्विरोध चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है. वह बीजेपी के टिकट पर गया टाउन से लगातार 9वीं बार के विधायक बने हैं. डॉ. प्रेम कुमार राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं. बिहार बीजेपी के सबसे पुराने और वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं. साल वह 1990 से लगातार गया टाउन सीट से जीतते आ रहे हैं और एनडीए सरकारों में कई विभागों के मंत्री भी रह चुके हैं. चलिए जानते हैं कि बीजेपी विधायक प्रेम कुमार कितने करोड़ों के मालिक हैं.

बीजेपी विधायक प्रेम कुमार के पास कितनी संपत्ति जानिए

चुनावी नामांकन के दौरान दाखिल किए गए हलफनामे के मुताबिक, डॉ. प्रेम कुमार की कुल संपत्ति 13 करोड़ रुपए से अधिक (13.7 करोड़ रुपए) है. उनकी अचल संपत्ति करीब 12.2 करोड़ रुपए है, जबकि चल संपत्ति करीब 1.5 करोड़ रुपए है. महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी विधायक डॉ. प्रेम कुमार पर कोई देनदारी नहीं है.

9 बार जीते चुके हैं विधायकी का चुनाव

साल 1990 में सीपीआई के शकील अहमद खान प्रेम कुमार ने हराया था. साल 1995, 2000 और फरवरी 2005 में मसऊद मंजर को प्रेम कुमार ने चुनाव में करारी हार दी. अक्टूबर 2005 में कांग्रेस के संजय सहाय को हराया और साल 2010 में सीपीआई के जलालउद्दीन अंसारी को उन्होंने हराया. उन्होंने साल 2015 में कांग्रेस के प्रियरंजन उर्फ डिंपल को मात दी. साल 2020 और 2025 में लगातार दो बार कांग्रेस के अखौरी ओंकार नाथ श्रीवास्तव को हराकर जीत दर्ज की.

10 आपराधिक मामले भी हैं दर्ज

बीजेपी विधायक प्रेम कुमार पीएचडी और एलएलबी की डिग्री धारक हैं. उन पर 10 आपराधिक मामले भी दर्ज हैं, जिनमें से 6 गंभीर प्रकृति के हैं. डॉ. प्रेम कुमार का जन्म 5 अगस्त 1955 को हुआ हैं. प्रेम कुमार गया टाउन विधानसभा क्षेत्र से 9वीं बार चुने गए बिहार विधानसभा के सदस्य हैं.