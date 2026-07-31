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बीजेपी MLC देवेश कुमार का विधान परिषद से इस्तीफा, कार्यकाल खत्म होने से पहले छोड़ा पद

Bihar Politics: बिहार की सियासत से बहुत बड़ी खबर सामने आई है. बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार ने विधान परिषद सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया. उनका कार्यकाल 17 मार्च, 2027 तक था, जिसमें अभी करीब सात महीने का वक्त बचा था.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Jul 31, 2026, 05:42 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 06:07 PM IST
बीजेपी MLC देवेश कुमार का विधान परिषद से इस्तीफा, कार्यकाल खत्म होने से पहले छोड़ा पद
Image Credit: (Photo-AI) बीजेपी MLC देवेश कुमार का इस्तीफा

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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