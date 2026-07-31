बीजेपी MLC देवेश कुमार का विधान परिषद से इस्तीफा, कार्यकाल खत्म होने से पहले छोड़ा पद

दीपक प्रकाश को नहीं मिला था टिकट

बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत कर ये फैसला लिया कि मंत्री दीपक प्रकाश की कुर्सी नहीं जाने दिया जाएगा. मगर, संकट ये था कि आखिर कैसे ये संभव होगा? याद कीजिए जब बिहार विधान परिषद की 10 सीटों के चुनाव में दीपक प्रकाश को टिकट नहीं मिला था. इसके बाद से दीपक प्रकाश की मंत्री पद को लेकर कई तरह के अटकलबाजी हो रही थी. हालांकि, बीजेपी ने अब ये तय किया कि बीजेपी अपने कोटे से एमएलसी की एक सीट खाली कर देगी. इसी के तहत देवेश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा दिया है.