बीजेपी MLC देवेश कुमार का विधान परिषद से इस्तीफा, कार्यकाल खत्म होने से पहले छोड़ा पद

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बीजेपी के विधान परिषद सदस्य (MLC) देवेश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. देवेश कुमार ने 31 जुलाई, 2026 दिन शुक्रवार को बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह को अपना त्यागपत्र सौंपा. इस दौरान उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी मौजूद रहे.
राज्यपाल कोटे से मनोनीत हुए थे देवेश कुमार
देवेश कुमार को 17 मार्च, 2021 को राज्यपाल कोटे से बिहार विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया था. उनका कार्यकाल 17 मार्च, 2027 तक था. इसका मतलब हुआ कि अभी कार्यकाल पूरा होने में करीब 7 महीने का समय बाकी था. हालांकि, देवेश कुमार ने समयावधि पूरी होने से पहले ही खुद से अपना पद छोड़ने का फैसला किया.
मंत्री दीपक प्रकाश की कुर्सी बचाने के लिए देवेश कुमार का इस्तीफा
दरअसल, बिहार की सम्राट सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश की कुर्सी बचाने के लिए BJP MLC देवेश कुमार ने इस्तीफा दिया है, क्योंकि मंत्री दीपक प्रकाश वर्तमान में न, तो बिहार विधानसभा के सदस्य हैं और न ही विधान परिषद के सदस्य हैं. उन्हें पद पर बनाए रखने के लिए विधान परिषद सदस्य (MLC) बनाना बहुत ही जरूरी है.
दीपक प्रकाश को नहीं मिला था टिकट
बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत कर ये फैसला लिया कि मंत्री दीपक प्रकाश की कुर्सी नहीं जाने दिया जाएगा. मगर, संकट ये था कि आखिर कैसे ये संभव होगा? याद कीजिए जब बिहार विधान परिषद की 10 सीटों के चुनाव में दीपक प्रकाश को टिकट नहीं मिला था. इसके बाद से दीपक प्रकाश की मंत्री पद को लेकर कई तरह के अटकलबाजी हो रही थी. हालांकि, बीजेपी ने अब ये तय किया कि बीजेपी अपने कोटे से एमएलसी की एक सीट खाली कर देगी. इसी के तहत देवेश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बिहार सरकार से सवाल पूछा था कि दीपक प्रकाश बिना किसी सदन के सदस्य बने दूसरी बार मंत्री कैसे बनाए गए हैं? इसी के बाद बीजेपी ने तेज दिखाई और आज ये फैसला लिया और ये बाधा को पार कर लिया.