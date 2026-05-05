सादे समारोह में हुआ था CM सम्राट चौधरी का शपथ ग्रहण, अब कैबिनेट विस्तार में दम दिखाएगी BJP, PM मोदी-अमित शाह भी होंगे शामिल

नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भाजपा की ओर से सम्राट चौधरी ने 15 अप्रैल, 2026 को सीएम पद की शपथ ली थी. दरअसल, बीजेपी आलाकमान के तमाम नेता पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में व्यस्त थे, लिहाजा लोकभवन में ही सादे समारोह में शपथ ग्रहण कराया गया. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ दो मंत्रियों विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी. अब चूंकि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में प्रचंड जीत दर्ज कर ली है, लिहाजा सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के अधूरे जश्न को भी बीजेपी भव्य बनाने की तैयारी में जुट गई है.

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बताया जा रहा है कि 7 मई, 2026 को सम्राट चौधरी कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है. इस कैबिनेट विस्तार में पीएम मोदी और अमित शाह के अलावा भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन भी आने वाले हैं. इनके अलावा, भाजपा और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी न्यौता भेजा गया है. यह कार्यक्रम गांधी मैदान में आयोजित किया जा रहा है. लिहाजा, इसकी भव्यता का अंदाजा लगाया जा सकता है.

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कैबिनेट विस्तार में 27 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी. इनमें बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के 13-13 मंत्री शामिल होंगे तो लोजपा रामविलास के 2 विधायकों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी. दूसरी ओर, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के एक-एक विधायक भी मंत्री बनेंगे. पूरा फॉर्मूला एनडीए के कर्ता-धर्ताओं की ओर से तय कर लिया गया है.

ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की भव्य तैयारी की जा रही है. आयोजन स्थल को 4 भागों में बांटा गया है और अभी के लिए आम लोगों के लिए सभी गेट बंद कर दिए गए हैं. करीब डेढ़ लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है. सुरक्षा व्यवस्था पर भी काफी फोकस किया जा रहा है. एयरपोर्ट से लेकर गांधी मैदान तक 3000 जवान तैनात किए गए हैं. पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है.