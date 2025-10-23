Advertisement
'तेजस्वी का नेतृत्व क्यों नहीं मान रहे राहुल गांधी?' बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पूछा सवाल

Bihar Chunav 2025: बीजेपी सांसद ने कहा कि इतना होने के बाद पब्लिक थोड़ी ना देखेगी कि तुम किस बिरादर के हो, किस धर्म के हो? कुछ नहीं! अब बिहार जाग चुका है. हम तो कंपटीशन कर रहे हैं कि बिहार से अच्छा करना है. 

 

Oct 23, 2025

बीजेपी सांसद मनोज तिवारी (File Photo)
BJP MP Manoj Tiwari: बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि हमारे यहां नेतृत्व बिल्कुल स्पष्ट है. हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि महागठबंधन में नेतृत्व स्पष्ट नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि वह (महागठबंधन) यह कहलवा नहीं सकते कि तेजस्वी यादव का नेतृत्व है. राहुल गांधी से कहलवा दीजिए कि तेजस्वी यादव का नेतृत्व है. वह बोल ही नहीं सकते. इसी चक्कर में केवल करीब 48 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है. इस गठबंधन में लालटेन (RJD) भी लड़ रही है, मुकेश सहनी भी लड़ रहे हैं, और (CPI-ML) माले भी लड़ रही है. यह कैसा गठबंधन है? यह सिर्फ 'लठबंधन' है.

मनोज तिवारी ने कहा कि मुझे 100 प्रतिशत विश्वास है कि सरकार एनडीए की आएगी. मैं बिहार का हूं और यहां दिल्ली में सांसद हूं, यह मेरे भाइयों की कृपा है. लेकिन मैं हूं तो बिहार का और बिहार में हमने 8 घंटे के रास्ते को 8 मिनट का होते हुए देखा है. आरा से छपरा जाने के लिए 8 घंटे लगते थे, आज मोदी जी ने पुल और ब्रिज बना दिए हैं, तो आप सीधा 8 मिनट में आरा से छपरा पहुंच जाते हैं.

बीजेपी सांसद ने कहा कि इतना होने के बाद पब्लिक थोड़ी ना देखेगी कि तुम किस बिरादर के हो, किस धर्म के हो? कुछ नहीं! अब बिहार जाग चुका है. जो करेगा काम, उसी को मिलेगी सत्ता की चाबी. हम तो कंपटीशन कर रहे हैं कि बिहार से अच्छा करना है. 

यह भी पढ़ें: तेजस्वी ने चुनाव से पहले मंत्रिमंडल बना लिया...बीजेपी नेता का महागठबंधन पर तगड़ा वार

उन्होंने कहा कि हमारा हमेशा यह भाव रहता है कि हम दूसरे राज्यों से बेहतर करें. अब किससे कंपटीशन करें? कांग्रेस से? उनसे नहीं कर सकते.. फिर तो डूब ही जाएंगे, वह इतना नीचे हैं. टीएमसी से? नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता. ऐसी नकारात्मक सरकार है. हम बीजेपी के राज्यों से कंपटीशन करते हैं और हमारी कोशिश है बिहार से अच्छी छठ दिल्ली में दिखाएंगे और उसकी कोशिश जारी है.

यह भी पढ़ें: मंच से नीतीश कुछ भी करें फिर भी लालू की सामाजिक न्याय की छवि पर भारी पड़ते हैं

