'वे हसीन सपने देख रहे हैं', बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना

Bihar Politics: आरा में 30 अगस्त, 2025 दिन शनिवार को आयोजित 'वोटर अधिकार यात्रा' की रैली में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता तेजस्वी यादव ने खुद को इंडिया ब्लॉक का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया, जिसने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी. इस घोषणा के जवाब में बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने तंज कसते हुए कहा कि वे मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे हैं जो कभी पूरे नहीं होंगे.

बीजेपी सांसद ने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि कोई भी खुद को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या किसी अन्य देश का प्रमुख घोषित कर सकता है, लेकिन तेजस्वी के पास जमीन पर कोई वास्तविक शक्ति नहीं है. उन्होंने दावा किया कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारी बहुमत से सरकार बनाएगी.

राजद से निष्कासित तेजप्रताप यादव के बयान पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सरकार बनाने की असली ताकत जनता के हाथ में होती है और बिहार की जनता ने अपना मन बना लिया है. नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार ने विकास का मजबूत एजेंडा अपनाया है, जिसके चलते आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बनना तय है.

बीजेपी सांसद ने चीन में शुरू हो रही दो दिवसीय शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन पर कहा कि पूरी दुनिया की नजर इस समिट पर टिकी है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि पीएम मोदी की नीतियों और भारत की मजबूत वैश्विक स्थिति को देखते हुए यह समिट भारत और विश्व के लिए सकारात्मक परिणाम लाएगी.

1 सितंबर को पटना में प्रस्तावित इंडिया गठबंधन की जनसभा को लेकर बीजेपी सांसद ने कहा कि वोटर अधिकार यात्रा एक फ्लॉप शो रही है. उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया, जो कांग्रेस की संस्कृति और मर्यादा को लांघने का सबूत है.

