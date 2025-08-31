'वे हसीन सपने देख रहे हैं', बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2903472
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

'वे हसीन सपने देख रहे हैं', बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना

BJP MP Praveen Khandelwal on Tejashwi Yadav: बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि कोई भी खुद को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या किसी अन्य देश का प्रमुख घोषित कर सकता है. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Aug 31, 2025, 12:52 PM IST

Trending Photos

प्रवीण खंडेलवाल ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना (File Photo)
प्रवीण खंडेलवाल ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना (File Photo)

Bihar Politics: आरा में 30 अगस्त, 2025 दिन शनिवार को आयोजित 'वोटर अधिकार यात्रा' की रैली में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता तेजस्वी यादव ने खुद को इंडिया ब्लॉक का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया, जिसने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी. इस घोषणा के जवाब में बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने तंज कसते हुए कहा कि वे मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे हैं जो कभी पूरे नहीं होंगे.

बीजेपी सांसद ने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि कोई भी खुद को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या किसी अन्य देश का प्रमुख घोषित कर सकता है, लेकिन तेजस्वी के पास जमीन पर कोई वास्तविक शक्ति नहीं है. उन्होंने दावा किया कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारी बहुमत से सरकार बनाएगी.

राजद से निष्कासित तेजप्रताप यादव के बयान पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सरकार बनाने की असली ताकत जनता के हाथ में होती है और बिहार की जनता ने अपना मन बना लिया है. नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार ने विकास का मजबूत एजेंडा अपनाया है, जिसके चलते आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बनना तय है.

Add Zee News as a Preferred Source

बीजेपी सांसद ने चीन में शुरू हो रही दो दिवसीय शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन पर कहा कि पूरी दुनिया की नजर इस समिट पर टिकी है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि पीएम मोदी की नीतियों और भारत की मजबूत वैश्विक स्थिति को देखते हुए यह समिट भारत और विश्व के लिए सकारात्मक परिणाम लाएगी.

यह भी पढ़ें: Vice Presidential Election: सियासी गणित का दांव-पेंच और शुरू हो गई बयानों की तकरार

1 सितंबर को पटना में प्रस्तावित इंडिया गठबंधन की जनसभा को लेकर बीजेपी सांसद ने कहा कि वोटर अधिकार यात्रा एक फ्लॉप शो रही है. उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया, जो कांग्रेस की संस्कृति और मर्यादा को लांघने का सबूत है.

इनपुट:आईएएनएस

यह भी पढ़ें: 'आपकी बहू के खिलाफ चुनाव लड़ूंगी, अगर...', जीतनराम मांझी को पार्वती देवी की चेतावनी

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bihar Newspatna news

Trending news

Vice Presidential Election
Vice Presidential Election: सियासी गणित का दांव-पेंच और शुरू हो गई बयानों की तकरार
Bhojpuri news
'मुझे बुरा लगा...', अंजलि से पवन सिंह ने मांगी माफी, जानिए क्या है वीडियो वाला मामला
siwan news
पुलिस को देखते ही भागने लगा कुख्यात धर्मेन्द्र यादव और चला दी गोली, फिर हुआ मुठभेड़
Pawan Singh
'भाभी को अपना लो',पवन सिंह के क्रिप्टिक पोस्ट पर फैंस ने दी सलाह,जानें क्या है विवाद
Sasaram News
गोलियों से दहला सासाराम का ये गांव, एक शख्स की मौत, इलाके में दहशत
patna news
Patna News: ट्रेन से गिरी पत्नी, पति ने बचाने के लिए लगा दी छलांग, दोनों की मौत
hajipur sadar hospital
'साहब हमारी दूसरी पोस्ट ड्यूटी कर दीजिए', इतना सुनते ही भड़का सुपरवाइजर और फिर...
Ham
'आपकी बहू के खिलाफ चुनाव लड़ूंगी, अगर...', जीतनराम मांझी को पार्वती देवी की चेतावनी
Enos Ekka
पूर्व मंत्री एनोस एक्का को 7 साल की कैद, पत्नी को भी सजा, CBI कोर्ट ने सुनाया फैसला
Bihar News
पीएम मोदी की मां के अपमान पर कार्यकर्ताओं में गुस्सा, राहुल-तेजस्वी का पुतला दहन
;