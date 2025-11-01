Advertisement
Ravi Kishan Threat: 'बिहार आओगे तो उन्हें जान से मार दूंगा...', BJP सांसद रविकिशन को मिली जान से मारने की धमकी

Ravi Kishan Threat Case: धमकी देने वाले शख्श ने अपना परिचय आरा जिले के जवनिया गांव का निवासी अजय कुमार यादव के रूप में दिया है. आरोपी ने रवि किशन को जान से मारने की धमकी देने के अलावा उनकी मां और प्रभु श्री राम के लिए अभद्र टिप्पणी की. अब पुलिस में मामला दर्ज हो गया है और आरोपी की तलाश शुरू हो गई है.

Nov 01, 2025

रवि किशन
BJP MP Ravi Kishan Threat: बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार करने को लेकर अभिनेता और यूपी के गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी मिली है. जानकारी के मुताबिक, आरोपी ने बीजेपी सांसद के एक करीबी व्यक्ति को फोन करके रवि किशन को बिहार नहीं आने को कहा है. उसने कहा कि अगर रवि किशन बिहार आएंगे तो उन्हें जान से मार दूंगा. इसके बाद उसे फांसी क्यों ना हो जाए. आरोपी ने अपना नाम और पता भी बताया है. जानकारी के मुताबिक, उसने अपना परिचय आरा जिले के जवनिया गांव का निवासी अजय कुमार यादव के रूप में दिया है. उन्होंने बताया कि उन्हें हाल ही में फोन पर गालियां दी गईं और उनकी माता को लेकर भी अपशब्द कहे गए. आरोपी शख्स ने कहा है कि बोल दो की बिहार ना आएं. आरोपी अजय यादव ने खुद को भोजपुरी अभिनेता और राजद प्रत्याशी खेसारी लाल यादव का समर्थक बताया है.

वहीं इसके बाद बीजेपी सांसद और एक्टर रवि किशन ने पुलिस में शिकायत कर दी है. बीजेपी सांसद ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी. रवि किशन ने कहा कि यह न केवल उनके व्यक्तिगत सम्मान पर हमला है, बल्कि भारतीय संस्कृति और आस्था के मूल तत्वों पर भी सीधा प्रहार है. उन्होंने कहा कि ऐसे कृत्य समाज में नफरत और अराजकता फैलाने की कोशिश हैं, जिनका जवाब लोकतांत्रिक और वैचारिक मजबूती से दिया जाएगा. मैं इन धमकियों से न डरता हूं, न झुकूंगा. उन्होंने कहा कि उनके लिए जनसेवा, राष्ट्रवाद और धर्म का मार्ग कोई राजनीतिक रणनीति नहीं, बल्कि जीवन का संकल्प है.

बीजेपी सांसद ने आगे कहा कि इस रास्ते पर वे हर परिस्थिति में अडिग रहेंगे, चाहे उन्हें किसी भी कीमत का सामना क्यों न करना पड़े. उधर रामगढ़ताल थाने में केस दर्ज हो गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है. जिस मोबाइल नंबर से कॉल आई थी, उसको ट्रेस किया जा रहा है. बता दें कि बिहार चुनाव में रवि किशन और खेसारी लाल यादव के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही है. हाल ही में खेसारी लाल यादव ने कहा था कि अयोध्या में अगर राम मंदिर की जगह अस्पताल बनता तो सब लो इलाज कराते. इसको लेकर रवि किशन ने उनके (खेसारी लाल) सनातनी होने पर सवाल उठाए थे. इस मामले में भोजपुरी अभिनेता और बीजेपी के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भी खेसारी को लताड़ा था. निरहुआ ने कहा था कि राम मंदिर का विरोध करने वाला कभी यदुवंशी नहीं हो सकता.

