दरभंगा एयरपोर्ट पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य स्वागत, सम्राट चौधरी ने फूलों की माला पहनाईं

BJP National President Nitin Nabin: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का दरभंगा एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया. बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को फूलों की मालाएं पहनाईं और शाल ओढ़ा कर अभिनंदन किया.

Last Updated: Feb 24, 2026, 03:45 PM IST

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का दरभंगा एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का दरभंगा एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ

Darbhanga News: मिथिला की सांस्कृतिक और भावनात्मक राजधानी कही जाने वाली दरभंगा में 24 फरवरी, 2026 दिन मंगलवार को एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला, जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का दरभंगा एयरपोर्ट पर जोरदार और हृदयस्पर्शी स्वागत किया गया. इस अवसर पर बिहार के उपमुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी ने प्रमुखता से हिस्सा लिया और नवीन जी का हृदय से हार्दिक स्वागत-अभिनंदन किया.

सम्राट चौधरी ने एयरपोर्ट पर पहुंचते ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को फूलों की मालाएं पहनाईं, शाल ओढ़ाई और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उनका स्वागत किया. इस दौरान मिथिला की पारंपरिक आतिथ्य सत्कार की झलक साफ दिखाई दी. कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम, भारत माता की जय और नितिन नवीन जिंदाबाद जैसे नारे लगाकर माहौल को उत्साहपूर्ण बनाया. इस दौरान सम्राट चौधरी ने कहा कि मिथिला क्षेत्र भाजपा का मजबूत गढ़ है और नितिन नवीन के आगमन से यहां की कार्यकर्ता ऊर्जा और बढ़ गई है.

दरअसल, यह स्वागत इसलिए भी खास था, क्योंकि दरभंगा एयरपोर्ट को मिथिला का हृदय स्थल माना जाता है, जहां से आने-जाने वाले हर अतिथि का विशेष महत्व होता है. नवीन का यह दौरा बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी की मां राधा देवी सरावगी के द्वादश श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए था, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय समेत कई बड़े नेता मौजूद थे. इस मौके पर भाजपा की चुनाव कोर कमिटी की बैठक भी होने की संभावना है, जिसमें राज्यसभा चुनावों को लेकर चर्चा हो सकती है.

सम्राट चौधरी की मौजूदगी ने इस कार्यक्रम को और भी मजबूती प्रदान की. वे लगातार मिथिला क्षेत्र में सक्रिय हैं और यहां की जनता के बीच गहरी पैठ रखते हैं. उनका व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करना भाजपा की एकजुटता और बिहार में मजबूत नेतृत्व का प्रतीक है. कार्यकर्ताओं ने इसे मिथिला में नया अध्याय करार दिया.

