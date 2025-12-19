23 दिसंबर को पटना आ रहे भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन, जोरदार स्वागत और भव्य रोड शो की तैयारी

भाजपा के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन 23 दिसंबर को पटना आ रहे हैं. पदभार संभालने के बाद वे पहली बार बिहार आ रहे हैं. इस नाते उनके भव्य स्वागत की तैयारी शुरू हो गई है. पटना में एक जोरदार रोड शो की भी तैयारी की जा रही है. भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने एक प्रेस कांफ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी.

प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया, 23 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी पटना आ रहे हैं. दोपहर बाद 12:30 बजे वे एयरपोर्ट आएंगे. एयरपोर्ट पर ही उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा. भाजपा के सभी बड़े नेता और कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए मौजूद रहेंगे. इसके अलावा एयरपोर्ट से मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड तक रोड शो का आयोजन किया जाएगा. मिलर स्कूल के ग्राउंड में उनका अभिनंदन समारोह भी होगा.

भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन हाई कोर्ट के पास बाबा साहब भीम राव आंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद गोलंबर इनकम टैक्स चौराहे पर माल्यार्पण करेंगे. वहां से निकलकर अभिनंदन समारोह में शामिल होंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ ही हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन जी सहित सभी शीर्ष नेतृत्व को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं.

संजय सरावगी ने कहा कि देश को विकसित राज्य बनाना है और उसमें बिहार बीजेपी की भी भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी. उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनी है. संगठन और सरकार में सामंजस्य हो, यही हमारी प्राथमिकता रहेगी. उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा में संगठन सर्वोपरि है और कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी हैं. ये दोनों मजबूत रहने चाहिए. केंद्रीय नेतृत्व ने मुझ पर जो विश्वास जताया है, उस पर मैं खड़ा उतरूंगा.

जीतन राम मांझी प्रकरण में संजय सरावगी ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया.

यह भी पढ़ें: '2020 में 2700 वोट से हारे पर...', मांझी ने अपने ही पैरों पर मार ली कुल्हाड़ी!