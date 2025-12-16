बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा

Nitin Nabin Resigned Minister Post: बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने बिहार सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दिया. उन्होंने अपना इस्तीफा सीएम नीतीश कुमार को भेजा है. नितिन नबीन ने अपने मंत्रिमंडल के दोनों विभाग से इस्तीफा दिया है. बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री और नगर विकास एवं आवास मंत्री जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी नितिन नबीन संभाल रहे थे. अब नितिन नबीन के त्यागपत्र के बाद उनके विभागों को जल्द ही को सौंपी जा सकता है.

बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने 15 दिसंबर, 2025 दिन सोमवार को अपनी नई जिम्मेदारी संभाली. नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी (BJP) मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत अन्य नेताओं की मौजूदगी में सम्मानित भी किया गया.

नितिन नबीन कौन हैं?

बिहार की राजधानी पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक हैं. नितिन नबीन बीजेपी के दिग्गज और पूर्व विधायक नबीन किशोर प्रसाद सिन्हा के बेटे हैं. वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की पृष्ठभूमि से भी आते हैं. 5 बार के विधायक और बिहार सरकार में दो बार मंत्री रह चुके हैं. वह नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में मंत्री थे. उन्होंने 16 दिसंबर, 2025 दिन मंगलवार को अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया. 45 साल नितिन नबीन को 14 दिसंबर, 2025 दिन रविवार को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया और संभावना है कि वह जेपी नड्डा के बाद पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे.

गूगल खूब सर्च हो रहे नितिन नबीन

गूगल रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 72 घंटों में नितिन नबीन की डिजिटल मौजूदगी लोकल से नेशनल स्तर पर पहुंच गई है. एक्स प्लेटफॉर्म पर उनके फॉलोअर्स में 25 फीसदी से 40 फीसदी तक का उछाल आने का अनुमान जताया जा रहा है. इसी तरह से Instagram और फेसबुक पर भी बीजेपी नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन के फॉलोअर्स बढ़े हैं.

Google Trends के डेटा के अनुसार, नितिन नबीन के बारे में गूगल पर Nitin Nabin Caste, Who is Nitin Nabin, Nitin Nabin Age, नितिन नबीन की उम्र, नितिन नबीन कौन हैं, नितिन नबीन की जाति के बारे में लोग सर्च कर रहे हैं. हालांकि, नितिन नबीन को सर्च करने वालों की सही संख्या तो नहीं बताई जा सकती है, लेकिन पिछले 3 दिनों में वह भारत में Politics Category में सबसे अधिक सर्च किए जाने वाले व्यक्तियों में से एक रहे हैं.

