Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3080522
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को Z+ सुरक्षा, CRPF कमांडो संभालेंगे जिम्मा

Nitin Nabin: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. उन्हें Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है, जिसके तहत CRPF के कमांडो उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे.
 

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 20, 2026, 02:57 PM IST

Trending Photos

भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को Z+ सुरक्षा, CRPF कमांडो संभालेंगे जिम्मा
भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को Z+ सुरक्षा, CRPF कमांडो संभालेंगे जिम्मा

Nitin Nabin BJP National President: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन की सुरक्षा बढ़ाई गई है. नितिन नबीन को 'जेड' श्रेणी की सुरक्षा दी गई है. इसके तहत केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) के कमांडो उनकी सुरक्षा में तैनात होंगे. भाजपा ने मंगलवार को नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की औपचारिक घोषणा की. इस अवसर पर भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नव नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का अभिनंदन किया.

नितिन नबीन ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा की जगह ली है. वे भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं. इस सबसे बड़े पद पर पहुंचने वाले वे पार्टी के सबसे कम उम्र के नेता हैं. इससे पहले, 14 दिसंबर 2025 को 45 वर्षीय नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया था.

ये भी पढ़ें: नितिन नबीन को PM मोदी ने बताया अपना 'बॉस', ताजपोशी के दौरान बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने से पहले दिल्ली स्थित झंडेवालान देवी मंदिर और वाल्मीकि मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया. उन्होंने हनुमान मंदिर में भी दर्शन किए. इसके अलावा, दिल्ली स्थित गुरुद्वारा बंगला साहिब पहुंचकर श्रद्धापूर्वक मत्था टेका. नवीन नबीन बिहार विधानसभा के पांच बार सदस्य रह चुके हैं और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं. उन्हें उनकी लगातार संगठनात्मक कुशलता और प्रशासनिक अनुभव के लिए व्यापक रूप से पहचाना जाता है. 

23 मई 1980 को झारखंड के रांची में जन्मे नबीन ने कम उम्र में ही चुनावी राजनीति में कदम रखा और पहली बार 2006 में पटना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से बिहार विधानसभा के लिए चुने गए.
2010 से नितिन नबीन लगातार बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुने जा रहे हैं. उन्होंने 2010, 2015, 2020 और 2025 में जीत हासिल की. इस तरह वे पांच बार विधायक बने. उन्होंने बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में सड़क निर्माण, शहरी विकास और आवास और कानून जैसे प्रमुख विभागों का भी कार्यभार संभाला है.

इनपुट:आईएएनएस

TAGS

BJP President Nitin Nabin

Trending news

BJP President Nitin Nabin
भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को Z+ सुरक्षा, CRPF कमांडो संभालेंगे जिम्मा
Bhojpuri Song New Release
भोजपुरी में कल्लू का धमाका: रिलीज होते ही ट्रेंड करने लगा 'जियल हराम भईल बा'
nitin Nabin
नाम एक 'न' अनेक: भाजपा के नए बॉस के 'न' में छिपा है सफलता का राज!
Bagaha News
शराबबंदी का खुला मजाक! बगहा SDO कोर्ट कैंपस के पीछे मिला शराब के पाउचों का ढेर
nitin Nabin
नितिन नबीन को PM मोदी ने बताया अपना 'बॉस', ताजपोशी के दौरान बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी
Patna NEET Student Death Case
NEET छात्रा का मोबाइल-डायरी खोलेंगे सारे राज, WhatsApp की डिलीट चैट हुई रिकवर
Samastipur Crime News
समस्तीपुर में खूनी तांडव: घात लगाए अपराधियों ने अधेड़ को उतारा मौत के घाट
Begusarai News
बेगूसराय में अपराधियों के हौसले बुलंद! खैनी नहीं देने पर युवक की गोली मारकर हत्या
Bhagalpur News
बेटियों की सुरक्षा पर भागलपुर में उबाल: 13 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली
Bihar Land Survey
बिहार में जमीन के लिए नहीं होगा झगड़ा! CM नीतीश लाए नई व्यवस्था, 1 अप्रैल अहम तारीख