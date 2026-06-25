BJP आज मना रही 'संविधान हत्या दिवस', जेपी सेनानियों को सम्मानित होंगे केंद्रीय मंत्री नड्डा

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BJP On Emergency: आपातकाल की 51वीं वर्षगांठ पर बीजेपी पूरे देश में 'संविधान हत्या दिवस' मना रही है. बिहार की राजधानी पटना में स्थित गांधी मैदान के ज्ञान भवन में पार्टी एक कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है. इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी शामिल होंगे. बिहार की सियासत के लिहाज से यह कार्यक्रम बहुत अहम माना जा रहा है. इस कार्यक्रम में जेपी नड्डा आपातकाल के दौरान जेल जाने वाले लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित करने वाले हैं. इसको लेकर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष पवन जायसवाल ने बताया कि कार्यक्रम में जेपी नड्डा की उपस्थिति में लगभग 450 जेपी सेनानियों और लोकतंत्र रक्षकों का सम्मान किया जाएगा.
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