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BJP आज मना रही 'संविधान हत्या दिवस', जेपी सेनानियों को सम्मानित होंगे केंद्रीय मंत्री नड्डा

Emergency 51st Anniversary: 25 जून 1975 को देश में लगाए गए आपातकाल को भाजपा हर साल काला दिवस के रूप में मनाती है. आपातकाल की 51वीं वर्षगांठ पर बीजेपी पूरे देश में 'संविधान हत्या दिवस' मना रही है. बिहार की राजधानी पटना में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा लगभग 450 जेपी सेनानियों और लोकतंत्र रक्षकों को सम्मानित करने वाले हैं.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 25, 2026, 11:51 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 11:51 AM IST
BJP आज मना रही 'संविधान हत्या दिवस', जेपी सेनानियों को सम्मानित होंगे केंद्रीय मंत्री नड्डा
Image Credit: Zee MediaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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