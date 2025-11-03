Advertisement
'BJP नीतीश कुमार के साथ कर चुकी है खेल, उनको जरूरत नहीं', मीसा भारती ने PM मोदी-अमित शाह पर साधा निशाना

Bihar Chunav 2025: राजद नेता मीसा भारती ने पीएम मोदी के कट्टा वाले बयान पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बिहार का और इस भारत का दुर्भाग्य है कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं. मोकामा में गोलीबारी हो रही है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ऐसी बातें कर रहे हैं. एक तरफ तेजस्वी यादव रोजगार की बात कर रहे हैं, फैक्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस देश प्रधानमंत्री यहां आकर 'कट्टे' की बात कर रहे हैं. जब इस देश के प्रधानमंत्री ही इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे तो आप बाकी लोगों से क्या उम्मीद रखेंगे.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 03, 2025, 12:30 PM IST

मीसा भारती ने PM मोदी और अमित शाह पर साधा निशाना
मीसा भारती ने PM मोदी और अमित शाह पर साधा निशाना

Bihar Chunav 2025: राजद नेता और लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती ने प्रधानमंत्री के कट्टा वाले बयान पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि एक तरफ तेजस्वी रोजगार देने, फैक्ट्री लगाने, नौकरी देने की बात करते हैं. दूसरी और देश का प्रधानमंत्री बिहार में आकर कट्टे की बात करते हैं, तभी एनडीए के नेताओं का बिहार में मन बढ़ा हुआ है. आए दिन यह लोग आम जनता पर  कट्टा चलाते हैं. निहत्थे लोगों पर जब इस देश के प्रधानमंत्री ही इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे तो बाकी लोगों से क्या उम्मीद किया जाए.

दानापुर में लालू यादव करेंगे रोड शो
दानापुर में लालू यादव के रोड शो को लेकर मीषा भारती ने कहा कि समय बहुत कम मिला तो हम लोगों ने दानापुर में रोड शो का प्लान रखा है. लालू परिवार में कलह को लेकर मीषा भारती ने कहा कि हमारे हमारे परिवार के कलह और परिवार को गाली देने से बिहार की तरक्की होती है. नौजवान भाइयों को रोजगार मिलता है तो खूब इन सब बातों की चर्चा कीजिए, लेकिन परिवार एकजुट है.  कल प्रधानमंत्री के रोड शो में मुख्यमंत्री नहीं रहे जिसको लेकर मीसा भारती ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ खेल कर चुकी है. नीतीश कुमार की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को नहीं है. बीजेपी को सिर्फ नीतीश कुमार के वोट बैंक की आवश्यकता है. यह दर्शाता है कि कल  रोड शो में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं थे.

अमित शाह को लेकर बोलीं मीषा भारती
महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप में जीत हासिल करने को लेकर मीषा भारती ने कहा कि पहली बार महिला क्रिकेट टीम ने ऐसा कर दिखाया है. सारे टीम के मेंबर्स को बहुत-बहुत शुभकामनाएं. मुझे लगता है कि पुरुषों की टीम पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं जो लोग भी क्रिकेट देखते हैं उनसे मेरा यही आग्रह होगा कि महिलाओं के लिए भी उसी तरह की व्यवस्था हो, उतना ही ध्यान दिया जाए. उन लोगों ने इतिहास रचने का काम किया है. हमारी पार्टी की तरफ से परिवार की तरफ से महिला टीम को बहुत-बहुत शुभकामनाएं. अमित शाह के बयान पर मीसा भारती ने कहा कि उनकी सोच ऐसी है, अमित शाह भी तड़ीपार थे, जेल गए थे, अभी गृह मंत्री है. उनके पास कौन-कौन सा डिपार्टमेंट है, डराने धमकाने वाले ईडीसीबीआई इनकम टैक्स. यह सब एक्सटेंशन का धंधा है.

