Bihar Assembly Speaker: बीजेपी के प्रेम कुमार बनेंगे विधानसभा स्पीकर, आज करेंगे नामांकन, CM नीतीश भी रहेंगे मौजूद

बिहार विधानसभा के नए स्पीकर का नाम तय हो गया है. बीजेपी के दिग्गज नेता और गया सदर सीट से 9वीं बार विधायक चुने गए प्रेम कुमार नए स्पीकर बनेंगे. उनके नाम पर एनडीए की ओर मुहर लग चुकी है. जानकारी के मुताबिक, प्रेम कुमार आज (सोमवार, 01 दिसंबर) को स्पीकर पद के लिए एनडीए की ओर से अपना नामांकन पेश करेंगे. उनके साथ सीएम नीतीश कुमार, दोनों डिप्टी सीएम और बिहार एनडीए के तमाम नेता मौजूद रहेंगे. बता दें कि इससे पहले बेतिया से बीजेपी विधायिका और पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी का नाम भी स्पीकर पद की रेस में था, लेकिन प्रेम कुमार पर भरोसा जताया गया है.

