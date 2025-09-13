जेपी नड्डा पटना में तैयार करेंगे BJP का नया चुनावी चक्रव्यूह, बदलेगा बिहार का सियासी गणित?
जेपी नड्डा पटना में तैयार करेंगे BJP का नया चुनावी चक्रव्यूह, बदलेगा बिहार का सियासी गणित?

BJP President JP Nadda News: बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का 13 सितंबर दिन शनिवार को पटना दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वह बिहार चुनाव की तैयारियों पर मंथन करेंगे. माना जा रहा है कि सीटों के बंटवारे और चुनावी अभियान की योजना पर ध्यान केंद्रित होगा.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Sep 13, 2025, 12:20 PM IST

बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पटना दौरा(File Photo)
Bihar Politics: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा शनिवार को पटना पहुंचेंगे. यहां वे पार्टी की तैयारियों का जायजा लेंगे और राज्य बीजेपी कोर कमेटी के साथ एक महत्वपूर्ण रणनीति बैठक करेंगे. जेपी नड्डा सुबह 11 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे और बाद में चुनाव की तैयारियों, बूथ स्तर की तैयारियों और गठबंधन की गतिशीलता की समीक्षा के लिए राज्य के शीर्ष नेताओं के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे.

चर्चा में निर्वाचन क्षेत्र की रणनीतियों, सीटों के बंटवारे और चुनावी अभियान की योजना पर ध्यान केंद्रित होगा, क्योंकि राज्य अक्टूबर-नवंबर में होने वाले चुनावों की तैयारी कर रहा है. पार्टी प्रवक्ताओं ने पुष्टि की कि कोर कमेटी की बैठक दोपहर के भोजन के बाद होगी, जिसमें न केवल चुनावी मामलों पर बल्कि राज्य में व्यापक राजनीतिक घटनाक्रम पर भी चर्चा की जाएगी.

हालांकि, आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अटकलें हैं कि नड्डा अपनी यात्रा के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात कर सकते हैं. जेपी नड्डा का यह दौरा अक्टूबर की शुरुआत में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों की संभावित घोषणा से पहले राज्य में गतिविधि तेज करने के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा किए जा रहे व्यापक प्रयास का हिस्सा है.

यह भी पढ़ें: 'प्रशांत किशोर को अपने जन्म पर अफसोस होगा', बीजेपी सांसद का पढ़िए पूरा पोस्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को बिहार का दौरा करेंगे, जो इस साल उनका 7वां बिहार दौरा होगा. इस दौरान वे पूर्णिया में नए बने एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, जो पटना, गया और दरभंगा के बाद बिहार का चौथा कार्यरत हवाई अड्डा होगा. इस दौरान वे कई विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 17 सितंबर और 27 सितंबर को बिहार का दौरा करेंगे, जिससे बीजेपी का बिहार चुनावों पर विशेष ध्यान साफ झलकता है. राजनीतिक सरगर्मी बढ़ने और बड़े नेताओं के लगातार दौरे के साथ, बिहार में चुनावी माहौल अब पूरी तरह से जोर पकड़ चुका है.

इनपुट: आईएएनएस

यह भी पढ़ें: 'मुंह में दही जमा कर बैठे हैं कांग्रेस के साथी', बीजेपी नेता का जोरदार पलटवार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Bihar News

