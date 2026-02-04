Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3097569
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Nitin Nabin Bungalow: राहुल गांधी के पड़ोसी नहीं बनेंगे नितिन नवीन, BJP अध्यक्ष को अब अलॉट हुआ शिबू सोरेन वाला बंगला

Nitin Nabin News: दिल्‍ली में बीजेपी के नए अध्‍यक्ष नितिन नवीन कहां रहेंगे, ये तय हो गया है. केंद्र सरकार ने उन्हें 1 मोतीलाल नेहरू मार्ग का बंगला दिया है. इससे पहले नितिन नवीन को राहुल गांधी के पड़ोस में 9 सुनहरी बाग लेन का बंगला आवंटित किया गया था.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Feb 04, 2026, 12:50 PM IST

Trending Photos

नितिन नवीन (फाइल फोटो)
नितिन नवीन (फाइल फोटो)

Nitin Nabin New Bungalow: नितिन नवीन की बीजेपी अध्यक्ष के रूप में ताजपोशी के बाद केंद्र सरकार की ओर से उन्हें दिल्ली में सरकारी आवास आवंटित कर दिया गया है. जानकारी के मुताबिक, केंद्र की ओर से नितिन नवीन को लुटियंस दिल्ली के प्रतिष्ठित इलाके में स्थित 1 मोतीलाल नेहरू मार्ग का बंगला दिया गया है. सूत्रों के अनुसार, पहले नितिन नवीन को 9 सुनहरी बाग लेन का बंगला दिया जा रहा था, लेकिन वह उन्हें पसंद नहीं आया. इसके बाद उन्होंने वैकल्पिक बंगला के लिए अनुरोध किया था, जिसके बाद उन्हें 1 मोतीलाल नेहरू मार्ग का बंगला दिया गया है. बता दें कि यह टाइप-8 श्रेणी का सरकारी बंगला है और इसमें पहले झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन रहते थे.

कितना लग्जरी है यह बंगला?

टाइप-8 सरकारी बंगला बेहद हाई ग्रेड माना जाता है. जानकारी के मुताबिक, इस बंगले में 8 बड़े कमरे होते हैं. जिनमें 5 से 6 बेडरूम, विशाल ड्राइंग रूम, स्टडी रूम, मॉडर्न किचन और डाइनिंग एरिया शामिल हैं. इसके अलावा निजी गैराज, स्टोर रूम और स्टाफ क्वार्टर की अलग व्यवस्था भी रहती है. टाइप-8 सरकारी बंगले के पूरे परिसर में हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और 24 घंटे सुरक्षाबलों की तैनाती रहती है.

Add Zee News as a Preferred Source

बंगले से शिबू सोरेन का कनेक्शन

जानकारी के अनुसार, झारखंड के दिवंगत मुख्यमंत्री शिबू सोरेन दशकों तक इस बंगले में रहे थे. बतौर सांसद (लोकसभा और राज्यसभा) उन्हें यह बंगला आवंटित हुआ था. बतौर केंद्रीय मंत्री भी वह इसी बंगले में रहते थे. 4 अगस्त 2025 को उनके निधन तक यह बंगला उनके आधिकारिक निवास के रूप में दर्ज था. उनके निधन के बाद बंगले को बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन को आवंटित किया गया है. 

ये भी पढ़ें- बुलेट प्रूफ रेंज रोवर गाड़ी से चलेंगे CM नीतीश, जल्द काफिले में होगी शामिल

नितिन नवीन के पड़ोसी कौन होंगे?

मोतीलाल नेहरू मार्ग पर कई बड़े राजनेताओं के आवास हैं. इनमें जेपी नड्डा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी शामिल हैं. पूर्व बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा इस वक्त 7-B, मोतीलाल नेहरू मार्ग वाला आधिकारिक आवास आवंटित हो रखा है. वहीं 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग वाले बंगले में दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह रहते थे. उनसे पहले यहां दिल्ली की दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित रहती थीं. मोतीलाल नेहरू मार्ग के पास ही 10 जनपथ आवास है, जिसमें कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी रहती हैं.

TAGS

Nitin Nabin Bungalownitin NabinBJP president

Trending news

Khagaria News
खगड़िया में 'पकड़ौआ विवाहः लड़का बोला जबरन कराई शादी, लड़की का दावा हम तो प्रेमी हैं
Patna NEET Student Death Case
नीट छात्रा केस में 'आर-पार': पप्पू यादव के आरोपों पर भड़के नीरज कुमार, करेंगे मुकदमा
Motihari News
स्कूल बस ड्राइवर को जूते से पीटना युवक को पड़ा भारी, भड़की भीड़ ने आरोपी को जमकर कूटा
Patna University
पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव का हुआ ऐलान, 28 फरवरी को वोटिंग, शाम को आएगा रिजल्ट
patna news
कॉल सेंटर से चल रहा था ठगी का खेल! पटना में EOU की बड़ी कार्रवाई, 22 ठग गिरफ्तार
Nitish Kumar Car
बुलेट प्रूफ रेंज रोवर गाड़ी से चलेंगे CM नीतीश, जल्द काफिले में होगी शामिल
Jharkhand Nikay Chunav 2026
झारखंड निकाय चुनाव में नामांकन का आज अंतिम दिन, अब तक 4,391 पर्चे दाखिल
patna news
बिहार की रफ्तार को लगेंगे पंख: ₹6,496 करोड़ से कोइलवर तक बढ़ेगा जेपी गंगा पथ
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: बिहार में आएगी औद्योगिक क्रांति, मंत्री दिलीप जायसवाल बोले- प्रदेश में लगेंगे 1000 से अधिक नए उद्योग
Muzaffarpur News
अवैध संबंध में उजाड़ा सुहाग! मुजफ्फरपुर में पान दुकानदार की निर्मम हत्या